Nissan vrea să concedieze aproape 10.000 de angajaţi. Cum motivează compania auto această decizie Grupul Nissan intentioneaza sa renunte la circa 10.000 de angajati in urmatorii ani, mai mult decat dublu fata de cat anuntase initial. In luna mai a anuntat intentia de a renunta la aproximativ 4.800 de salariati. Aceste planuri incearca sa imbunatateasca eficienta fortei de munca, informeaza Agerpres, citand surse din companie si din industrie, au informat . Se asteapta ca reducerile de personal in cadrul Nissan sa fie anuntate joi, cand grupul auto va prezenta rezultatele trimestrului incheiat in iunie. In exercitiul financiar 2018, incheiat in martie 2019, Nissan a anuntat o reducere de 57,3%… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

