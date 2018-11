Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Ghosn a ocupat simultan functia de director general al Renault, presedinte al producatorului auto nipon Nissan si sef al aliantei strategice dintre Renault si Nissan si un alt grup auto nipon, Mitsubishi. Conform postului public de televiziune din Japonia (NHK) si agentiei de presa Kyodo,…

- Producatorul auto francez Renault intentioneaza sa-l numeasca pe directorul operational Thierry Bollore ca inlocuitor interimar al directorului general Carlos Ghosn, arestat luni la Tokyo pentru presupuse nereguli fiscale, a anuntat marti Dow Jones, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Șoc în industria auto. Carlos Ghosn, director general al alianței ″Renault - Nissan - Mitsubishi″⁣, din care face parte și Dacia, a fost arestat la Tokyo pentru grave nereguli financiare. Acesta este banuit ca nu si-a declarat la Fisc toate veniturile. Dupa ce s-a…

- Președintele Nissan și CEO-ul Renault a fost arestat ieri in Japonia, pentru fals in declarații privind veniturile sale, iar vestea a zguduit constructorul japonez și industria auto. Procurorii japonezi l-au reținut pe Carlos Ghosn, dupa ce acesta a mințit in declarațiile financiare din ultimii ani…

- Arestarea presedintelui Nissan, Carlos Ghosn, nu va afecta relatia producatorului auto nipon cu Renault si Mitsubishi, a afirmat luni directorul general al Nissan Motor, Hiroto Saikawa, transmit AFP, Reuters si AP, informeaza News.ro."Parteneriatul dintre cele trei entitati nu va fi afectat…

- Presedintele constructorului auto japonez Nissan Motor Co. Ltd., Carlos Ghosn, urmeaza sa fie audiat luni de procurorii japonezi, pentru o presupusa incalcare a legislatiei in domeniul financiar, informeaza un articol publicat in cotidianul nipon Asahi Shimbun, preluat de AFP. Publicaţia menţionată,…

- Procurorii japonezi il interogheaza pe Carlos Ghosn, presedintele Consiliului de administratie Nissan si CEO Renault, potrivit publicatiei japoneze Asahi. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Presa japoneza scrie ca șeful de la Nissan și Renault urmeaza sa fie arestat la Tokyo pentru fals in declarații. Publicația Asahi susține ca procurorii japonezi il vor reține pe Carlos Ghosn, dupa ce acesta ar fi mințit in declarația sa de venituri. Potrivit Reuters, Ghosn ar fi acceptat de bunavoie…