Nissan nu mai vrea sa aiba acelasi presedinte ca Renault Comitetul de guvernanta al Nissan ar urma sa se pronunte impotriva numirii aceluiasi presedinte la Nissan si la Renault, a anuntat publicatia britanica Financial Times (FT), citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters.



Renault si cel mai mare actionar al sau - statul francez - fac presiuni pentru ca Jean-Dominique Senard sa preia functia de presedinte al producatorului auto nipon, sustine FT.



Senard a fost numit in ianuarie presedinte al al producatorului auto francez si se asteapta sa fie numit si presedinte al board-ului Nissan, datorita participatiei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de guvernanta al Nissan va recomanda numirea unui director extern in functia de presedinte al Board-ului, un rol diferit de cel de presedinte al companiei, o decizie menita sa duca la descentralizarea puterii la nivel inalt, a anuntat publicatia nipona de afaceri Nikkei, transmit Kyodo si…

- Carlos Ghosn ramane directorul Renault SA, chiar daca el a demisionat din functia de presedinte si director general, iar Thierry Bollore este acum presedintele companiei holding Renault-Nissan BV, a anuntat marti producatorul auto francez, transmit Kyodo si Reuters, informeaza AGERPRES . “In plus fata…

- "In plus fata de comunicatul Board-ului din 24 ianuarie 2019, Renault doreste sa specifice ca domnul Ghosn a demisionat din functia de presedinte si director general, dar ramane, in acest moment, directorul Renault SA. De asemenea, domnul Ghosn isi pastreaza functiile in Alliance Rostec Auto BV si…

- Constructorul auto francez Renault a anuntat joi ca a descoperit faptul ca fostul sau presedinte director general, Carlos Ghosn, a primit in beneficiul sau personal 50.000 de euro, in cadrul unui contractului de sponsorizare incheiat de Renault cu palatul Versailles, in apropiere de Paris.…

- Actiunile constructorului auto Renault erau miercuri la pranz pe crestere la bursa de la Paris, dupa ce revista Challenges a publicat un articol conform caruia statul francez este gata sa isi reduca participatia la Renault, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Statul francez are o participatie de…

- 'Am primit o solicitare din partea Securities and Exchange Commission si cooperam in totalitate', a declarat luni un purtator de cuvant al constructorului auto japonez, fara a oferi alte detalii. In schimb, o sursa din apropierea acestui dosar a declarat ca este vorba de probleme similare cu cele…

- Tribunalul din Tokyo a respins marti, 22 ianuarie, o noua cerere de eliberare pe cautiune depusa de fostul presedinte al Nissan, Carlos Ghosn. Acesta chiar se oferise sa poarte o bratara electronica, non-stop, pentru a-i convinge pe judecatori sa-l elibereze pe cautiune, dupa 64 de zile de detentie.…

- Carlos Ghosn a fost pus luni sub acuzare in Japonia pentru ca a omis sa declare autoritatilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde yeni (38 milioane euro) realizate timp de cinci ani, intre 2010 si 2015. Chiar daca Nissan l-a concediat pe Carlos Ghosn din postul de presedinte, franco-brazilianul…