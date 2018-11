Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al constructorului auto japonez Nissan Motor Co a votat joi in favoarea demiterii lui Carlos Ghosn din pozitia sa de presedinte al consiliului, in conditiile in care in prezent Ghosn este arestat la Tokyo fiind banuit de incalcarea legislatiei financiare, a anuntat postul…

- Decizia reprezinta o prabusire spectaculoasa pentru omul care a salvat Nissan de la faliment. In plus, inlaturarea lui Ghosn pune sub semnul intrebarii viitorul aliantei Renault-Nissan, un proiect conceput si pilotat de Ghosn, care intentiona sa consolideze alianta prin legaturi mai stranse intre…

- Mitsubishi, constructorul japonez care a intrat in Alianța Renault - Nissan in anul 2016, are o prima reacție la arestarea lui Carlos Ghosn. Producatorul a anunțat ca va convoca o adunare a consiliului de administrație in care va propune indepartarea lui Ghosn din posturile pe care le deține. "Ca reacție…

- Producatorul auto francez Renault intentioneaza sa-l numeasca pe directorul operational Thierry Bollore ca inlocuitor interimar al directorului general Carlos Ghosn, arestat luni la Tokyo pentru presupuse nereguli fiscale, a anuntat marti Dow Jones, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- 'Parteneriatul dintre cele trei entitati nu va fi afectat de acest eveniment, in schimb vom colabora pentru a tine sub control posibilele confuzii', le-a declarat jurnalistilor Saikawa, dupa ce Carlos Ghosn a fost arestat luni la Tokyo. Ghosn conduce alianta dintre Nissan, Renault si Mitsubishi.…

- "Parchetul din Tokyo l-a arestat pe Carlos Ghosn fiind banuit de incalcarea legislatiei financiare", sustine NHK. Informatia a fost confirmata si de cotidianul nipon Yomiuri. Anterior, constructorul auto japonez Nissan Motor Co a organizat o conferinta de presa la sediul sau de la Yokohama,…

