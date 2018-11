Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Ghosn, președintele și CEO-ul Alianței Renault - Nissan - Mitsubishi, a fost arestat luni in Japonia pentru ca a raportat venituri mai mici decat in realitate in documentele oficiale Nissan și pentru ca a utilizat banii constructorului in interes personal. Vestea a fost un adevarat șoc pentru…

- Investigatia pornita de constructorul japonez Nissan privind faptele ilegale comise de executivul Carlos Ghosn va fi extinsa pentru a include si finantele aliantei cu Renault continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Mitsubishi, constructorul japonez care a intrat in Alianța Renault - Nissan in anul 2016, are o prima reacție la arestarea lui Carlos Ghosn. Producatorul a anunțat ca va convoca o adunare a consiliului de administrație in care va propune indepartarea lui Ghosn din posturile pe care le deține. "Ca reacție…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat marti ca este nevoie de o conducere interimara la Renault, apreciind ca presedintele director general Carlos Ghosn "nu mai este in masura sa conduca grupul", chiar daca a recunoscut ca pentru moment nu exista probe care sa il incrimineze,…

- Presedintele director general al aliantei auto Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, a fost arestat la Tokyo, fiind banuit de incalcarea legislatiei financiare. Japonezii de la Nissan il acuza ca si-a ascuns veniturile de fisc si propun demiterea lui. Actiunile Renault si Nissan au scazut…

- Franta va cauta sa mentina stabilitatea Renault si a aliantei cu Nissan, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron dupa ce fabricantul japonez a anunta demiterea presedintelui Carlos Ghosn in urma unor nereguli financiare, informeaza Reuters.