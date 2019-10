Nissan explorează vânzarea unor fabrici din Europa, din cauza scăderii vânzărilor Grupul nipon este in cautarea unor potentiali cumparatori pentru uzinele sale din Marea Britanie si Spania, a informat Bloomberg, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, scrie Agerpres. Intr-un comunicat al Nissan ca reactia la aceasta informatie se arata ca: "In acest moment nu avem planuri privind vanzarea acelor fabrici din Europa". Vanzarile de autoturisme Nissan au inregistrat in septembrie un declin de 7% in Europa, iar cota de piata a producatorului de automobile a scazut la 2,6%, de la 3,2% in perioada similara din 2018, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nissan Motor Co are in vedere vanzarea a doua dintre fabricile sale europene, deoarece producatorul auto japonez se confrunta cu scaderea vanzarilor in regiune și cu cererea pe piața pentru mașinile electrice, a informat, joi, Bloomberg, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial-…

- Tadashi Yanai, miliardarul fondator și CEO al lui Fast Retailing, care deține brandul Uniqlo, previne ca Brexitul este „practic imposibil” și ar putea readuce Regatul Unit la stagnarea economica din anii 1970, când țara era adesea descrisa drept „omul bolnav al Europei”.…

- Conform datelor furnizate de ACAROM, in perioada ianuarie-august 2019 au fost inregistrate creșteri ale inmatricularilor de autoturisme noi in: Germania (+0.9%), in timp ce in Franța (-3.0), Italia (-3.0%), Marea Britanie (-3.4%) și Spania (-9.2%), au fost inregistrate scaderi ale inmatricularilor de…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au scazut cu 3,2% in primele opt luni din acest an, in timp ce Lituania si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/. Datele statistice sunt valabile pentru tarile…

- Mașinile diesel dispar din Europa. Cererea pentru autorurisme pe motorina s-a prabușit in acest an Numarul de autoturisme noi cu motoare diesel care au fost inmatriculate in Uniunea Europeana a scazut cu 16,4%, pana la 1,3 milioane unitati, in perioada aprilie - iunie 2019, arata datele publicate de…

- Planul autoritatilor britanice de a construi noi centrale nucleare este posibil sa fie afectat daca Brexitul va pune in pericol o mana de lucru vitala, sudorii calificati, informeaza Bloomberg. Numărul disponibil de sudori calificaţi este unul redus de mai mulţi ani, iar situaţia…

- Planul autoritatilor britanice de a construi noi centrale nucleare este posibil sa fie afectat daca Brexitul va pune in pericol o mana de lucru vitala, sudorii calificati, informeaza Bloomberg. Numarul disponibil de sudori calificati este unul redus de mai multi ani, iar situatia se va agrava…

- Planul autoritatilor britanice de a construi noi centrale nucleare este posibil sa fie afectat daca Brexitul va pune in pericol o mana de lucru vitala, sudorii calificati, informeaza Bloomberg, potrivit Agerpres. Numarul disponibil de sudori calificati este unul redus de mai multi ani, iar situatia…