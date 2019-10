Stiri pe aceeasi tema

- Vodafone va închide 15% dintre cele 7.700 de magazine din Europa, iar altele vor fi modernizate, în contextul în care clientii se orienteaza din ce în ce mai mult spre achizitiile online, a anuntat Nick Read, directorul general al companiei, citat de Reuters. Vodafone va reconfigura…

- Exodul creierelor: doua milioane de romani au aplicat pentru joburi in strainatate, majoritatea pana in 35 de ani. Germania și Marea Britanie atrag cei mai mulți specialiști Romanii vor sa lucreze in strainatate, in conditiile in care de la inceputul anului si pana in prezent s-au inregistrat aproape…

- Uniunea Europeana trebuie sa invete "sa foloseasca limbajul puterii", le-a spus luni deputatilor europeni candidatul propus pentru functia de sef al diplomatiei europene, Josep Borrell, avertizand ca blocul comunitar trebuie sa actioneze sau sa riste sa fie zdrobit de superputeri precum SUA sau China,…

- SUA declanșeaza razboiul comercial cu UE, din 18 octombrie. Adminstrația Trump publica lista cu produse europene care vor fi suprataxate Administratia Trump a anuntat joi tarife de 25% pentru produse ca vinul frantuzesc, branza italiana si whisky-ul scotian din malt, dar a exceptat vinul italian, pastele…

- Prezidențiabilul Alianței USR-PLUS Dan Barna incepe o caravana prin mai multe orașe din Europa, in perioada 30 septembrie - 5 octombrie, unde se va intalni cu romanii din diaspora, informeaza USR, intr-un comunicat de presa.„Dan Barna, candidatul Alianței USR PLUS la Președinția Romaniei,…

- Stocurile de carbune au inceput sa creasca in unele porturi europene in conditiile in care companiile de utilitati din Germania si pana in Spania prefera din ce in ce mai mult gazele naturale, o optiune mai ecologica pentru productia de energie electrica, transmite Bloomberg. Rezervele de…

- Piata auto chineza – cea mai mare din lume – a inregistrat in august o scadere a vanzarilor de 6,9%, a 14-a luna consecutiva de declin, dupa un recul de 4,3% in iulie si 9,6% in iunie, arata datele publicate miercuri de Asociatia Producatorilor Auto din China (CAAM), transmit Bloomberg si Reuters, informeaza…

- Mașina va fi lansata pana la finalul acestui an, scriu jurnaliștii de la Bloomberg. Andon Palmer, directorul executiv al Aston Martin Lagonda, a declarat ca primul vehicul utilitar sport al companiei care va ajunge la sfarșitul acestui an va fi crucial pentru producatorul britanic de mașini de lux,…