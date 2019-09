Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva a anuntat, vineri, numirea in functia de director general al lui Gheorghe Mihailescu, fost director general interimar, pana in decembrie 2021.

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia din data de 14.06.2019 a Consiliului de Administratie al societatii Ana Hotels SA. Consiliul de Administratie al societatii Ana Hotels SA, intrunit in data de 14 iunie 2019, a decis numirea Iulianei Tasie in functia de director general al hotelului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) confirma miercuri seara numirea lui Sorin Scarlat in functia de director general al companiei. "Consiliul de Administratie al CNAIR SA l-a desemnat astazi, 10.07.2019, in functia de director general interimar al companiei…

- Marin Aldea va fi noul director general interimar al Metrorex, incepand din 3 iulie, acesta urmand sa il inlocuiasca in functie pe Dumitru Sodolescu, al carui mandat expira marti, 2 iulie 2019, a anuntat Metrorex intr-un comunicat de presa. "Consiliul de Administraţie al Metrorex îl…

- Consiliul de Administratie al Tarom a numit-o miercuri, 19 iunie, pe Madalina Mezei in functia de director general al companiei. Aceasta vine de la agentia Tarom Bruxelles. In primul mesaj adresat angajatilor, noul director general se angajeaza sa "impinga Tarom catre performanta"."Dragi colegi,…