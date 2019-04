Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte doua au fost grav ranite dupa ce un individ a deschis focul asupra a doi soferi si unui autobuz, dupa care a cauzat un accident rutier in timp ce incerca sa fuga de la locul crimei, relateaza site-ul postului CNN si cotidianul The Guardian. Incidentul…

- Tragedie intr-o localitate din centrul Italiei. O tanara de 24 de ani din Romania a murit dupa ce a fost lovita de o masina, pe o sosea aglomerata. Incidentul a avut loc dupa miezul noptii de duminica spre...

- Doua persoane au murit si o alta a fost ranita in urma unui incendiu izbucnit in judetul Olt, Romania in noaptea de vineri spre sambata. Interventia pompierilor a durat doua ore, fiind ingreunata de vantul puternic.

- Impactul dintre un microbuz cu opt pasageri la bord si o autoutilitara a avut urmari dramatice. Doi oameni si-au pierdut viata in urma accidentului ce a avut loc vineri dimineata, pe raza judetului Suceava, potrivit Romania TV. Salvatorii au intervenit urgent, catre locul accidentului – comuna Cornu…

- Aproape 16.000 de persoane au fost diagnosticate cu rujeola, iar 60 dintre acestea au murit, conform unei informari a Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP.

- În ultimele doua zile numarul consultatiilor efectuate a continuat sa creasca, apropiindu-se de 100 de consultatii pe zi. De asemenea, în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca s-au înregistrat în ultimele doua zile sapte noi cazuri de gripa. La nivel…

- Accidentul de tren a avut loc, miercuri, in Danemarca, pe podul Great Belt care face legatura dintre insulele Zealand și Fyn, potrivit presei daneze. In urma incidentului, mai mulți oameni și-ai pierdut viața. Mai multe echipaje de poliție și de ambulanța au ajuns la fața locului. Autoritațile au decis…