Ninsorile revin in peisaj. Informare meteo pana vineri la pranz Se anunta un nou interval cu precipitatii specifice, pana la urma, sezonului in care ne aflam si mai ales celei de-a doua luni de iarna. Astfel, din cate au transmis miercuri specialistii de la ANM, ninsorile nu vor lipsi din peisaj in perioada imediat urmatoare. Concret, prin intermediul unei informari meteo ce va intra in […]

Sursa articol si foto: enational.ro

- Conform prognozei actualizata de Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), in noaptea de marti spre miercuri, masa de aer rece din nordul Europei va cobori peste tara noastra si va aduce ger naprasnic. Astfel, de miercuri racirea va fi semnificativa, cu temperaturi chiar sub normalul perioadei.

Regimul termic va fi caracterizat de valori ce se vor situa in jurul mediilor multianuale specifice datei, cu maxime intre 0 si 7 grade.

- Regimul termic prognozat de catre meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani (3 - 16 decembrie) va avea oscilatii in urmatoarele zile, cand temperaturile maxime vor atinge in unele regiuni chiar si 10 grade Celsius, in timp ce precipitatiile insemnate cantitativ vor reveni incepand din 8 decembrie.

- Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani (3 - 16 decembrie) indica oscilatii importante, cand temperaturile maxime vor atinge in unele regiuni chiar si 10 grade Celsius. Totodata, ninsorile vor reveni in peisaj incepand cu 8...

- Incepand de duminica incepe un proces de incalzire. Va fi o incalzire rapida și semnificativa. Se vorbește despre posibilitatea ca și aceasta iarna sa fie mai grea, cu fenomene cele mai intense in a doua parte a ei, de la ...

- O sa ploua din cand in cand; la munte va ninge si doar prin vestul tarii zarim soarele. Maximele vor fi in general de la 5 la 15 grade, iar pe seara vantul va prinde putere in regiunile sud-estice.

- Vremea deosebit de calda din aceasta perioada se va incheia de saptamana viitoare, anunța meteorologii care au emis prognoza meteo pentru luna noiembrie. Frigul va pune stapanire pe toata țara, iar precipitațiile iși vor face și ele apariția in cea mai mare parte a Romaniei.

