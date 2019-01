Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile si frigul patrunzator continua sa provoace probleme uriase in Europa. 11 oameni au murit in Germania, Austria si Italia, tari afectate de un val de aer rece. A nins atat de mult in Germania si Austria, incat zapada depaseste trei metri in statiunile montane.

- Iarna le face viața grea europenilor. Ninsorile și gerul au lovit napraznic Italia și Austria, apoi au inaintat spre Cehia, Slovacia și Polonia. Meteorologii avertizeaza ca va mai ninge in zilele urmatoare. In Alpi se menține un pericol deosebit de ridicat de avalanșe.

- Sudul Germaniei și Austria sunt puternic afectate de ninsorile din weekend. Iar acestea continua pana in noaptea de luni spre marți, dupa cum a comunicat Serviciul de Meteorologie german, duminica dimineața. In zonele limitrofe Alpilor se prevede un strat nou de zapada, de pana la 40 de cm, care va…

- Zeci de zboruri au fost anulate sau au inregistrat intarzieri masive la aeroporturi din Austria si sudul Germaniei din cauza viscolului si ninsorii, iar mai multe sosele din Austria au fost inchise din cauza riscului producerii de avalanse. Serbia si Bulgaria sunt sub coduri portocalii si galbene de…

- Autoritatile din Thailanda au permis reluarea transporturilor cu feribotul si zborurilor spre zonele din sudul tarii care au fost afectate de o puternica furtuna tropicala, dupa ce intensitatea fenomenului meteorologic s-a diminuat si a ajuns deasupra marii, informeaza postul CNBC.

- Ninsorile si vantul puternic revin in forta in Europa. Grecia si Turcia se confrunta cu temperaturi scazute, iar in sudul Poloniei sunt atentionari de avalanse. Ministerul roman de Externe a emis un avertisment de calatorie pentru Bulgaria, unde este cod ...

- Autoritatile din Austria au decis in luna august a axcestui an sa mareasca limita de viteza la 140 de kilometri pe ora, de la 130 km / h cat era pana acum, pe doua tronsoane ale uneia dintre principalele autostrazi din tara. Noua limita superioara a vitezei, introdusa de ministrul transporturilor, Norbert…

- Autoritatile italiene au instituit cod rosu de furtuna in nordul tarii (Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino) si in Abruzzo (centru) si cod portocaliu in mare parte din restul peninsulei si in Sicilia.