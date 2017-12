Ninsorile au dat din nou peste cap traficul aerian si rutier din Marea Britanie, desi s-au pus doar 15 centimetri de zapada

Stiri pe aceeasi tema

- In Scotia, aeroportul din Glasgow a fost nevoit sa-si intrerupa activitatea timp de o ora in prima parte a zilei. Unele curse au fost deviate catre Edinburgh, iar administratia aeroportului a facut apel catre pasageri sa ceara informatii companiilor aeriene inainte de a se deplasa catre aeroport.…

- Compania americana de automobile electrice Tesla va produce si o camioneta electrica, la scurt timp dupa lansarea modelului Y programata pentru 2019. Este anunutul publicat pe Twitter de Elon Musk, directorul general al Tesla. "Promit ca vom produce o camioneta imediat dupa Model Y. Ma gandesc…

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Partiile Clabucet si Clabucet Sosire Predeal sunt deschise, incepand din acest weekend, pentru turistii care au decis sa isi petreaca sarbatorile de iarna la munte. Stratul de zapada atinge 30 de centimetri, iar pe una dintre partii sunt pregatite si tunurile de zapada. O vreme excelenta pentru…

- Politistii rutieri vor supraveghea traficul din zona Valea Prahovei cu ajutorul a trei drone, in cadrul unui experiment care a inceput de vineri. Dronele, care apartin Institutului National de Cercetari Aerospatiale, vor asista 1.400 de politisti rutieri, avand rolul de a depista blocajele,…

- Un barbat din Botosani a primit o amenda de 500 de lei dupa ce a raportat la Politie un furt din buzunare. Politia confirma motivul amenzii, sustinand ca apelul la 112 a fost nejustificat. Adevarul scrie ca Petrut Butuman a fost martorul unui furt din buzunare in 10 septembrie, anul…

- Compania chineza CEFC si grupul financiar ceh-slovac Penta Investments au depus o oferta comuna pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse care…

- Sute de zboruri au fost anulate, duminica, pe aeroportul din orasul american Atlanta, cel mai aglomerat aeroport din lume, unde o pana de curent a blocat pasagerii in terminale si in aeronave. Chiar daca alimentarea cu energie electrica a fost restabilita dupa miezul noptii, incidentul a afectat…

- Autoritatile de la Seul sustin ca in ultimul an hackerii de la Phenian au interprins mai multe atacuri cibernetice care au vizat tranzactii cu monede virtuale. Au reusit astfel sa fure peste 80 milioane de dolari, dar si informatii personale din 36.000 de conturi Bitthumb, una din cele mai…

- In Arabia Saudita va demara in luna decembrie un program de transfer de bani catre familiile cu venituri reduse afectate de masurile de austeritate ale Guvernului. Cabinetul de ministrii de la Riad a anuntat ca platile catre familiile cu venituri mici vor incepe in data de 21 decembrie si…

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 - 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%. Licitatiile pentru trimestrul I din anul 2018 de pe Piata Centralizata pentru…

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale. Politia din New York a confirmat producerea incidentului si a precizat ca "a intervenit la o explozie de origine incerta produsa…

- Cateva sute de turisti sunt asteptati, sambata si duminica, in Muntii Sureanu, o zona din judetul Alba denumita "Elvetia Romaniei", unde se afla domeniul situat la cea mai mare altitudine din tara. Zapada este pe partii, dar si in zonele vaste din afara lor. Rares Tileaga, monitor de schi…

- Deputatul Ion Mocioalca, seful PSD Caras-Severin, a venit luni la DNA pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de coruptie. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres ca Mocioalca ar fi fost chemat in dosarul Tel Drum. Informatia a fost confirmata de deputatul PSD la iesirea…

- Politia economica din Italia a perchezitionat birourile casei de moda Gucci, in cadrul unei investigatii referitoare la evaziune fiscala, a declarat o sursa apropiata situatiei. "Gucci confirma ca asigura o colaborare totala cu autoritatile si are incredere in corectitudinea si transparenta…

- Metroul va circula in perioada minivacantei de Ziua Nationala, 30 noiembrie - 3 decembrie, conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, anunta Metrorex. Compania precizeaza insa ca va introduce trenuri suplimentare "pentru a veni in intampinarea celor care vor sa asiste…

- Guvernul elvetian a anuntat, joi, ca a acceptat sa deblocheze suma de 1,3 miliarde de franci (1,2 miliarde de euro) pentru a continua sa ajute, asa cum a facut si in ultimii zece ani, statele membre UE din Europa Centrala si de Est, informeaza AFP. Aceasta contributie autonoma, asupra careia…

- Cand se pun bazele unei afaceri, unul dintre primele lucruri pe care un antreprenor trebuie sa le ia in considerare este modul in care se va tine evidenta financiara. Legea cere ca orice companie sa aiba un serviciu de contabilitate bine stabilit deci, intr-un fel sau altul, acest aspect trebuie rezolvat.…

- Hackerii au accesat milioane de conturi ale utilizatorilor Uber anul trecut, insa compania a facut public acest lucru abia marti. In 2016, doua persoane din afara companiei au accesat informatiile personale a 57 de milioane de utilizatori Uber, inclusiv nume, adrese de mail si numere de telefon,…

- Un om de afaceri rus care este si parlamentar a fost arestat preventiv in Franta, sub acuzatia de frauda fiscala si spalare de bani. Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in…

- Ca orice alt serviciu online care se respecta, Uber face eforturi sa se adapteze nevoilor clientilor sai prin actualizari regulate de functionalitate. Incercand sa faca viata mai usoara celor care calatoresc mai mult in perioada sarbatorilor de iarna, Uber a pregatit o serie importanta de…

- Justitia belgiana a pus sub sechestru 112 camioane ale unei companii banuite ca angaja ilegal soferi romani cu costuri minime, profitand de statutul acestora de lucratori detasati. Respectiva companie, denumita North Sea Express (NSE) si avand sediul in localitatea belgiana Zeebruges, incredinta…

- Aproximativ 10 milioane de SIM-uri telefonice au fost gasite in spatele unui bloc din Capitala. Cartelele au fost gasite in cinci saci, fiind aruncate la gunoi, anunta TVR. Politia a fost sesizata, iar sacii cu SIM-uri au fost ridicati de politistii Sectiei 3. In prezent acestia…

- Zeci de mii de oameni au iesit pe strazi in Polonia, sambata seara, de Ziua Nationala a tarii, pentru sustinerea a ceea ce au numit "Europa alba". Evenimentul, care a cuprins mesaje xenofobe, simboluri de extrema dreapta si sloganuri religioase, a fost catalogat drept o "priveliste frumoasa"…

- Contractele si discounturile oferite de Posta Romana vor fi renegociate, a declarat intr-un interviu, pentru News.ro, Elena Petrascu, numita luna trecuta director general al Postei Romane. Aceasta spune totodata ca vor fi modificate si tarifele practicate de societate. "Avem tarifele gresite,…

- Trei zboruri TAROM vor inregistra, vineri, intarzieri cuprinse intre 45 de minute si o ora si 45 de minute in urma reprogramarii, din motive tehnice, a cursei Bruxelles - Bucuresti, informeaza compania pe propria pagina de Internet. "Compania TAROM informeaza ca aeronava programata sa opereze…

- Premierul Mihai Tudose a atacat voalat compania Dacia, miercuri, spunand ca sindicalistii care au protestat marti la Mioveni cer autostrazi, in timp ce firma la care lucreaza externalizeaza profitul. "Am apreciat, cu ghilimelele de rigoare, un protest al unor romani sustinuti de conducere,…

- Dupa lansarea celui mai recent sistem de operare, iOS 11.1, la finele lunii octombrie, utilizatorii de iPhone au luat cu asalt retelele de socializare, raportand o problema. Acestia se declara frustrati ca sub nicio forma nu pot folosi litera "I". Cei care au trecut pe noul sistem de operare…

- Mai multe alerte cu bomba s-au inregistrat luni in Japonia, un fapt foarte rar in arhipelag, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla in vizita oficiala in aceasta tara. Cu toate acestea, nu a fost gasita nicio urma de explozivi si nu a fost facuta nicio arestare, potrivit politiei…

- Sedinta extraordinara in care ar trebui adoptate controversatele modificari ale Codului Fiscal propuse de Guvernul Tudose ar urma sa aiba loc luni. Lucrarile executivului au fost programate initial pentru vineri, insa sedinta a fost amanata, deoarece nu existau toate avizele necesare. Mai…

- Peste 250 de manifestanti au fost arestati, duminica, la Moscova, dupa o demonstratie, neautorizata, impotriva presedintelui Vladimir Putin, a anuntat agentia TASS. Politia a precizat ca 263 de persoane au fost arestate pentru "tulburarea ordinii publice", ei avand asupra lor cutite si arme…

- Compania aeriana finlandeza Finnair a demarat un program care presupune cantarirea pasagerilor sai, inainte de decolare, pentru a avea informatii exacte despre greutatea de la bord, in timpul zborurilor sale. Marti si miercuri, au fost cantariti primii pasageri pe aeroportul din Helsinki,…

- Atunci cand te afli in stare de ebrietate, sa te urci pe cal in loc sa conduci un autovehicul poate parea o idee buna. Politia din Florida nu este insa de aceeasi parere si a arestat o femeie care calarea in stare de ebrietate. Donna Byrne, de 53 de ani, a fost arestata joi pentru "conducerea…

- Zeci de persoane au fost retinute, sambata, la Moscova, in timpul unui mars anual al ultranationalistilor, majoritatea opozanti ai lui Vladimir Putin. Acest "Mars rusesc", care reuneste in fiecare an, la 4 noiembrie, grupuri de ultranationalisti, a fost unul autorizat, insa politistii le-au…

- Odata cu lansarea smartphone-ului iPhone X, Apple a creat si un ghid video pentru a-i ajuta pe utilizatori sa se familiarizeze cu noul sau telefon. Compania din Cupertino nu a mai creat astfel de clipuri de introducere din 2007, cand a prezentat lumii primul iPhone, un telefon diferit de dispozitivele…

- Dacia a prezentat noua generatie a SUV-ului Duster cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt, din luna septembrie, insa n-a dezvaluit si preturile. Cunoscuta publicatie franceza Auto Plus anunta insa, in noul ei numar, ca noul Duster va avea un pret de pornire de 11.990 de euro. Daca…

- Un angajat de la Twitter, aflat pe punctul de a pleca din companie, a dezactivat contul personal al presedintelui american Donald Trump. Joi, catre ora locala 19:00 (vineri, 1.00, ora Romaniei), vizitatorii contului @realDonaldTrump au fost intampinati de mesajul "Ne pare rau, aceasta pagina…

- Serviciul de mesagerie WhatsApp a cazut vineri, la nivel mondial, timp de peste o ora. Aplicatia a cazut la ora 7:38 GMT, cel mai probabil din cauza unor probleme tehnice si nu a unui atac al hackerilor, a declarat expertul in securitate informatica si hacking Deepak Daswani, conform EFE.…

- Mita in domeniul Sanatatii ajunge la 20%, in IT la 10% si in infrastructura intre 2% si 5%, sustine procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Potrivit acesteia, spaga se cere companiilor in numerar si reprezinta un anumit procent din valoarea contractului pe…

- Lada a disparut defintiv de pe piata auto din Franta. Tribunalul Comercial Versailles a pronuntat lichidarea companiei Lada Franta, la o saptamana distanta de la intrarea in faliment, anunta site-ul autoactu.com. Lada, produsa de compania rusa AvtoVAZ, care apartine de grupul Renault-Nissan,…

- Compania aeriana britanica EasyJet a confirmat acordul de 40 de milioane de euro prin care va achizitiona o parte din operatiunile AirBerlin, o decizie care va asigura pastrarea a 1.000 de locuri de munca, transmite BBC. EasyJet va cumpara o parte din activele operatorului aerian german de…

- Politia turca a efectuat raiduri impotriva unor presupusi sustinatori ai gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL) in sapte provincii si a retinut 94 de persoane, intre care 50 de cetateni straini, a relatat duminica agentia de presa de stat Anadolu. Dintre strainii retinuti, 39 erau cetateni…

- Coca-Cola a raportat venituri si profituri peste estimari in trimestrul trei din 2017, dupa ce vanzarile au urcat cu 3% in America de Nord, pe fondul majorarii cererii de Sprite, ceai si cafea, transmite Reuters. Compania americana a anuntat ca si-a majorat cota de piata, confirmand astfel…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, oficialul care a starnit saptamana trecuta o nebunie cu declaratiile despre o noua taxa de solidaritate aplicata firmelor, este invitat luni in Camera Deputatilor, ca sa dea explicatii alesilor la "Ora Guvernului". Dezbaterea fusese initial programata pentru…

- Johnson & Johnson a castigat un proces de 72 de milioane de dolari in cazul pudrei de talc cancerigene, datorita unei chestiuni care tine de jurisdictie. Compania a facut recurs la o decizie care acorda aceasta suma colosala drept despagubiri rudelor unei femei care a murit de cancer ovarian,…

- Primul zbor comercial catre insula Sf. Elena, unde a fost exilat Napoleon Bonaparte, a aterizat sambata, cu o intarziere de 45 de minute. De fapt, intarzierea este de aproape un an, pentru ca de atunci se incearca inaugurarea acestei curse aeriene. Vantul puternic si pista prea scurta au pus…

- Amazon a lansat o noua versiune a celui mai scump Kindle din portofoliu, Oasis, acesta devenind si primul ebook reader al companiei americane care iese din apa nevatamat. Noul Kindle Oasis pastreaza in linii mari designul versiunii de anul trecut, cu una din laturi semnificativ mai lata decat…

- Autoritatile turce au arestat un angajat al consulatului Statelor Unite la Istanbul, din cauza unor presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, exilat in SUA si acuzat de Ankara ca este organizatorul puciului esuat de anul trecut. Potrivit Anadolu, arestarea barbatului, un…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma ca balonul de promisiuni al guvernarii PSD - ALDE e sub mare presiune si a inceput sa se gaureasca, iar in buzunarul romanilor "a ajuns mana care ia, nu cea care da", referindu-se la cresterea pretului la carburanti si a dobanzilor la credite. "Balonul de…