- Zeci de zboruri au fost anulate sau au inregistrat intarzieri masive la aeroporturi din Austria și sudul Germaniei din cauza viscolului și ninsorii, iar mai multe șosele din Austria au fost inchise din cauza riscului producerii de avalanșe, informeaza agenția de știri Dpa preluata de mediafax.…

- Ninsorile abundente din unele tari europene au dat peste cap traficul rutier si cel aerian. S-au inregistrat accidente pe soselele din Germania, acolo unde stratul de zapada a depasit 10 centimetri.

- Nici bine nu a intrat Europa în noul an, ca furtunile de zapada au ravasit o buna parte din continent. Un val de ger arctic se îndreapta spre sud-estul si vestul Europei, avertizeaza meteorologii. În zonele turistice ale Greciei, un ciclon format în Marea Egee va aduce precipitatii…

- Vremea rea da batai de cap europenilor: in Bulgaria e cod portocaliu de precipitații, iar tornadele au facut prapad in sudul Italiei. Iar in Polonia e aglomerație mare la service-uri, pentru ca a inceput sa ninga, iar șoferii inca nu și-au schimbat anvelopele.

- Un val de vreme rea a lovit mai multe tari europene, mai ales Italia, unde zece persoane au murit strivite de copaci cazuti la pamant sau luate de ape, in timp ce zeci de mii de locuinte de pe batranul continent au ramas fara curent electric, scrie AFP.

- Cel putin 100 de zboruri au fost anulate sambata pe aeroportul din Bruxelles, din cauza unei greve a angajatilor de la manipulare bagaje, care a inceput joi si va dura pana duminica dimineata, au anuntat reprezentantii aeroportului, citati de France 24.