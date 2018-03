Stiri pe aceeasi tema

- Valul de ger si viscol ce a cuprins Europa chiar la inceputul primaverii pare a fi un efect al incalzirii globale, mai ales ca, in aceste zile, la Polul Nord se inregistreaza temperaturi cu mult peste limita maxima obisnuita pentru aceasta perioada din an. In consecinta, meteorologii avertizeaza ca…

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic. Organizatia Mondiala a Sanatatii a emis o avertizare privind efectele conditiilor meteo nefavorabile din Europa. „Frigul,…

- In timp ce Europa este cuprinsa de un val de ger, Australia se confrunta cu ploi torentiale. Zeci de case si masini din orasul Townsville au fost inundate in ultimele 24 de ore, din cauza ploilor torentiale, informeaza abc.net.

- Conform estimarilor meteo de ultim moment, Capitala va fi lovita, și in zilele ce urmeaza, de un val de ger, precum și de precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. De asemenea, ANM a transmis ca se vor inregistra temperaturi extrm de scazute, ce pot ajunge pana la -15 grade.

- Recomandari ale DSVSA Constanta pentru protejarea animalelor in perioadele cu temperaturi foarte scazute, vant puternic si caderi masive de zapada. Pe fondul avertizarilor meteorologice pentru fenomene severe temperaturi deosebit de scazute, caderi masive de zapada , DSVSA Constanta recomanda:bull;…

- Cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada, cu temperaturi care vor cobori chiar si la - 25 de grade Celsius, vor fi inregistrate in aceasta dimineata, iar Capitala si 29 de judete se afla sub cod portocaliu de ger pana vineri seara. Pentru restul judetelor - treisprezece - este in vigoare…

- Potrivit oamenilor de stiinta, aceste temperaturi extrem de scazute sint, de fapt, cauzate de o vreme extrem de calda intr-un alt loc de pe Terra, potrivit Business Insider. Un val de aer rece din Eurasia, denumit sugestiv „Bestia din est”, face ravagii in aceste zile in cea mai mare parte a Europei,…

- Inspectorii sanitari veterinari vin cu precizari in ceea ce priveste protejarea animalelor in perioadele cu temperaturi foarte scazute, vant puternic si caderi masive de zapada. Astfel, pe fondul avertizarilor meteorologice pentru fenomene severe -temperaturi deosebit de scazute, caderi…

- Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate' (femei pentru clima) si difuzat pe retelele sociale marti, la revenirea sa la Roma.„Incepand din 2024, va fi interzisa circulatia…

- In timp ce Europa se confrunta cu un val de frig siberian, in regiunea arctica se inregistreaza temperaturi alarmant de ridicate. Situatia, fara precedent, i-a pus pe jar pe oamenii de stiinta, care se tem ca ar putea urma alte anomalii.

- Un ger cumplit s-a lasat peste Siberia. Temperaturi de minus 67 de grade Celsius s-au inregistrat in orasul Oymyakon. Scolile au fost inchise, iar strazile sunt aproape pustii. Autoritatile indeamna localnicii sa stea in case, mai ales ca, in urmatoarele zile, valorile termice vor fi la fel de scazute.…

- Dobrogea este in continuare sub cod portocaliu de vreme severa. Ninge de cateva ore bune si s a depus un strat generos de zapada. Din cauza vantului temperatura resimtita de corpul uman este cu mult mai scazuta fata de cea inregistrata de mercurul termometrelor. Potrivit ANM, in aceasta dimineata, la…

- Un nou front atmosferic rece afecteaza in aceasta saptamana Marea Britanie, Irlanda, Peninsula Iberica si Franta, fiind preconizate ninsori, ploi abundente, vant puternic si temperaturi extrem de scazute pana sambata. Oficiul britanic de meteorologie (Met Office) a anuntat conditii meteorologice severe…

- Cu trei zile inainte de martisor, a venit si iarna. Autoritațile sunt in alerta pentru salvarea celor inzapeziti, insa, din pacate, citiva oameni au murit. Nici in Capitala lucrurile nu sunt mai bune.

- Ca urmare a avertizarii meteorologice de temperaturi scazute, ninsori abundente si viscolite,pentru urmatoarea perioada de timp, Directia de Sanatate Publica Prahova roaga populatia sa ia considerare urmatoarele recomandari: 1. Evitarea deplasarilor in spatii deschise si expunerea la frig, iar in cazul…

- In Franta, doua persoane fara adapost au fost gasite moarte, una la Valence, duminica, si una in regiunea pariziana, vineri. Temperaturi glaciale, accentuate de rafale de vant din nord-est, erau preconizate sa coboare pana la -10°C, dar urmeaza sa fie resimtite ca fiind de -18°C. Marti si miercuri…

- Un val de frig siberian a cuprins Europa, gerul provocand moartea a cel putin noua persoane incepand din weekend, scrie AFP, citat de News.ro . In Franta, doua persoane fara adapost au fost gasite moarte, una la Valence, duminica, si una in regiunea pariziana, vineri. Temperaturi glaciale, accentuate…

- In urma atentionarii meteorologice cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, Inspectoratul Teritorial de Munca Galati a demarat o serie de verificari la angajatori privind masurile aplicate de catre acestia pentru protectia persoanelor incadrate in munca, conform O.U.G. nr. 99/2000.

- In zilele cu temperaturi scazute, Ministerul Sanatații recomanda populației sa asculte sfatul medicilor, sa evite deplasarile in spații deschise și expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor prin viroze respiratorii și sa consume alimente bogate in proteine,…

- Incepand de luni, 26 februarie, județul Mehedinți se afla sub avertizare meteorologica Cod Portocaliu, valabila pana joi, 01 martie, ora 10.00, ce vizeaza temperaturi foarte scazute, cu minime ce vor fi cuprinse, in general, intre -22 si – 12 grade, si maxime intre -12 si -8 grade. Totodata, a intrat…

- Autoritatile covasnene iau in calcul posibilitatea suspendarii cursurilor scolare in cazul in care se vor inregistra temperaturi extrem de scazute in urmatoarea perioada. Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in cursul zilei de duminica a convocat Comitetul…

- Europa a fost cuprinsa duminica de un val rece siberian care se extinde treptat pe continent si care a facut deja cel putin trei victime, una in Franta si doua in Polonia, informeaza France Presse. Temperaturi de pana la -10 ° C, resimtite ca -18 ° C in conditii de vant: frigul venit din Siberia a ajuns…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica – COD PORTOCALIU, valabila si pentru judetul Vrancea, in intervalul 26 februarie, ora 03.00 – 01 martie, ora 10.00, conform careia vremea se va inrautati considerabil.

- In contextul atenționarilor meteorologice de temperaturi scazute, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al serviciilor de ambulanța a fost emisa o dispoziție pentru stabilirea masurilor care urmeaza a fi luate in sprijinul populației. Potrivit unui comunicat, conducerea Ministerului Afacerilor…

- Autoritațile argentiniene au anunțat ca au descoperit un plan prin care ambasada Rusiei din Buenos Aires era folosita ca sa fie introduse 389 de kilograme de cocaina in Europa, relateaza argentina.gob.ar.

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special pe durata noptilor, in urmatoarele doua saptamani, in timp ce precipitatiile vor fi prezente pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale ...

- Bancile din Europa au o problema de care nu reusesc sa scape, si anume credite neperformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le impovareaza bilanturile contabile, relateaza Bloomberg, conform news.ro.Analistii spun ca imprumuturile cu intarziere la plata reduc capacitatea bancilor…

- Autoritatile au programata pentru ziua de miercuri semnarea receptiei la Sala Sporturilor din Targu Jiu. Lucrarile la interior au fost finalizate prin montarea suprafetei de joc si a scaunelor. Noua Sala are 1.200 de locuri si va putea gazdui competitii interne si internationale. Primarul din Targu…

- Autoritațile marocane au confiscat 541 de kilograme de cocaina depozitata intr-un container care a ajuns in Casablanca din America Latina, scrie AFP. Șase persoane, inclusiv un brazilian suspectat de a fi șeful rețelei criminale, au fost arestate, potrivit Biroului Central de Investigații Judiciare…

- Autoritațile au adus recent in discuție problema modificarii procedurii de calculare a redevenței la gaz. Noul mod de calcul va avea ca baza cotația medie din luna anterioara de la Central European Gas Hub, Austria. Gheorghe Buliga, fost președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM),…

- Maine, cerul va fi variabil in cea mai mare parte a tarii, iar vantul va sufla slab din Sud-Vest. In aceasta noapte, sunt prognozate temperaturi cuprinse intre minus cinci si zero grade Celsius.

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.…

- Medicii veterinari atrag atentia ca pe timpul iernii crescatorii, transportatorii, dar si organizatorii unor targuri de animale sunt obligati sa tina cont de o serie de reguli. Crescatorii de animale trebuie sa aiba in vedere urmatoarele recomandari: Asigurarea unui adapost corespunzator pentru animale,…

- Organele de reglementare din tari precum China, Coreea de Sud sau din Europa, nu pot interzice sau elimina in totalitate criptomonedele, deoarece nu poti interzice o tehnologie, precum blockchain-ul. In schimb, institutiile din mai multe state au anuntat recent ca doresc sa reglementeze aceasta…

- Conform unui anunt facut de ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului, autoritatile iau in calcul ca plata contributiilor sociale estimate pe baza veniturilor extra-salariale sa se realizeze pe baza CNP la organul fiscal, fara a se depune Declaratia 600.…

- Autoritatile din Iasi au identificat si arestat doi cetateni originari din Slovacia care erau cautati in Europa pentru o crima odioasa, comisa asupra unei familii de oameni bogati. Cei doi iubiti criminali au fost descoperiti intr-un sat de langa municipiul Iasi.

- Fermierii trebuie sa asigure animalelor un adapost corespunzator, apa si hrana suficiente, in perioadele cu temperaturi foarte scazute, vant puternic si caderi masive de zapada, potrivit recomandarilor Autoritatea Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- Maramuresul a fost acoperit de un strat generos de zapada in ultimele 24 de ore. La inceputul intervalului cerul a fost senin, apoi in cursul noptii de la ora 2.00 a inceput sa ninga in tot judetul, iar la munte vantul a suflat foarte puternic. Zapada proaspat cazuta a fost de 30 centimetri la Cavnic,…

- Vasta operatiune a politiei italiene, joi dimineata, in diferite provincii din Italia, impotriva mafiei chineze. Autoritatile au pus in aplicare 33 de mandate de arestare impotriva unei retele care, potrivit acuzarii, detinea monopulul european in traficarea pe strada a marfurilor de origine chineza,…

- Pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in aer liber și respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 99/2000 referitoare la masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor incadrate in munca, Inspectoratul Teritorial de Munca…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare privind intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare și racire a vremii. Alerta este valabila pana duminica, 14 ianuarie, ora 16.00. ,,Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA, informeaza presa internationala.

- Daca ați crezut ca ați scapat de plata unei taxe auto nu va grabiți sa va bucurați. Autoritațile pun deja la punct o noua asemenea taxa, dar care va funcționa asemenea unui impozit. Timbrul de mediu a fost eliminat, iar aceasta a deschis ușile unor importuri masive de autoturisme din vestul…

- Americanii construiesc sau modernizeaza baze militare cu precadere in Europa de Est, intr-un plan de descurajare a rușilor, dupa anexarea Cremeei. E vorba de peste 200 milioane dolari. SUA va investi in baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu”, de langa orașul Campia Turzii, județul Cluj, 2,95 milioane…