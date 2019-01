Ninsori în SUA: Cel puţin cinci persoane decedate în Midwest; furtuna se îndreaptă spre Washington Furtuna de zapada care a adus cantitati importante de precipitatii in statele din Midwest (centru-nord) provocand moartea a cel putin cinci persoane, victime ale unor accidente rutiere, blocand mai multi soferi pe drumurile din Missouri si anuland zeci de zboruri, s-a deplasat sambata spre est, catre Washington, potrivit Reuters. Acest front atmosferic, care a adus la inceput ploaie in Mexic, transformata apoi in ninsoare, va afecta, potrivit prognozelor, o regiune de 2.900 de km din Colorado pana la statele Atlanticului mijlociu. Furtuna a lovit vineri Kansas si Missouri, asupra carora s-a abatut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

