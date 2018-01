NINSORI abundente. INFOTRAFIC, ultimele informații despre drumurile acoperite cu zăpadă Iata ultimele informații transmise de INFOTRAFIC despre situația din țara in contextul avertizarilor meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsoare: In judetul Alba, 1803 de gospodarii au ramas fara curent electric, iar 43 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte. In judetul Gorj, DN67C Transalpina este inchis intre Ranca si Novaci, pe tronsonul kilometric 16+200 - 34+800, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. [citeste si] In judetul Prahova, pe DN1 si DN1A, in zona montana, ninge abundent si s-a format un strat de zapada de 2-3 cm, se circula… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Traficul rutier a fost restrictionat miercuri seara pentru autovehiculele de peste 7.5 tone pe DN73 Valea Mare (judetul Arges) - Fundata (judetul Brasov) si pe DN1, intre Nistoresti (Prahova) si Brasov, in conditiile in care la munte ninge abundent, iar unele TIR-uri au avut dificultati la urcarea drumului…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, se circula in conditii de ceata pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta (vizibilitate redusa la aproximativ 100 de metri pe tronsonul kilometric 20 – 54), pe DN11 si DN12, in judetul Covasna (vizibilitate redusa, pe alocuri, sub 50 de metri), pe DN73,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ninsori abundente, strat consistent de zapada si intensificari ale vantului, valabila pana marti, la ora 16:00. Potrivit meteorologilor, in zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, doua avertizari cod galben de ploi si vant puternic si o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, codul portocaliu urmand sa intre in vigoare luni seara, la ora 20.00. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi si vant…

- 12 judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora. UPDATE: Douasprezece judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora, iar zona montana…

