- Ninsorile au pus stapanire pe Republica Moldova. Stratul de zapada in unele regiuni ale țarii a ajuns la 15 centimentri.Drumarii spun ca fac tot posibilul ca toate soselele sa fie practicabile. Pe sosele sunt antrenate 250 de autospeciale.

- Pe drumurile nationale si cele de legatura intre localitati se circula in conditii de iarna. In cateva localitati s-au inregistrat deconectari de energie electrica din cauza depunerilor de lapovita pe firele electrice. Pe parcursul noptii spre duminica in tara au cazut ploi, lapovita si ninsori, iar…

- Vremea rea face ravagii in Nordul țarii. Intr-un video postat pe o rețea de socializare se vede ca stratul de zapada la Ocnița a ajuns la 15 centimetri, iar ninsoarea continua.Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa contact@publika.

- Ninsorile abundente au pus stapanire pe sudul si sud-estul Ucrainei. Meterologii au anuntat ca, in urmatoarele trei zile, in anume regiuni, stratul de zapada va atinge 50 de centimetri.Noaptea, temperaturile vor scadea pana la minus 14 grade.

- Starea partiilor de la Sureanu, in Muntii Sebesului, este "excelenta", zapada fiind "abundenta", conditii "neasteptat de bune" fiind, la acest sfarsit de saptamana, si la Arieseni, in Muntii Apuseni, potrivit monitorului de schi Rares Tileaga. Astfel, la Sureanu, pe domeniul schiabil situat la cea mai…

- Ploile torentiale din ultimele zile au provocat inundatii in Romania. 71 de localitati din 15 judete au fost afectate. Circulatia rutiera pe mai multe segmente de drum national a fost deviata din cauza apei acumulate pe carosabil.

- Ninsorile au pus stapanire pe nord-estul Statelor Unite. Stratul de zapada a depasit 60 de centimetri, iar vantul puternic a rupt zeci de copaci si linii de electricitate. Peste doua milioane de locuitori din mai multe state au ramas fara electricitate.

- Turistii sunt asteptati sambata la Ranca, unde va avea loc un nou concurs la schi. Este vorba de Cupa Petrom la schi. Sabin Cornoiu, directorul Salvamont Gorj, a preciat ca este o actiune care are ca scop promovarea statiunii turistice Ranca. Sabin Cornoiu spera ca stratul de zapada sa se mentina in…

- Aproape 550 de curse aeriene - reprezentand 42- din totalul prevazut - care decolau sau aterizau pe aeroportul international JFK au fost anulate pana la ora locala 19.00 (00.00 GMT, n.r.), 700 de curse - reprezentand 55- din total - pe aeroportul international Newark si alte 700 de curse (60-) pe aeroportul…

- Ninsorile abundente si vantul puternic au dat peste cap traficul rutier si aerian din SUA. Cateva autostrazi au fost inchise, iar șoferii fac eforturi disperate pentru a merge pe strazi din cauza poleiului.

- Culturile de cereale paioase sunt protejate ca urmare a temperaturilor scazute din ultimele zile. Potrivit lui Dan Tanasescu, directorul Directiei pentru Agricultura Gorj, astazi a fost inregistrata la nivelul judetului Gorj cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna, respectiv minus 11 grade Celsius.…

- Ninsorile și gerul au cuprins chiar și zone ale europene, unde zapezile sunt atat de rare incat localnicii nu au utilaje de deszapezire sau de aruncat cu sare pe drumuri. In insula Brac, din Croația, a nins...

- Autoritațile avertizeaza ca dupa o scurta perioada de pauza, incepand cu orele 3.00 ale nopții de marți spre miercuri, un ciclon lovește zona de sud a Constanței. Un al doilea ciclon va lovi Romania chiar din cursul nopții de marți spre miercuri. Meteorologii sustin ca acesta se va face simtit in partea…

- Puse fata in fata cu avertizarile meteo si cu furia naturii, autoritatile au luat masuri. Marți noapte, 26 de drumuri nationale au fost inchise, iar pe alte cinci circulatia a fost restrictionata. In plus, pe zeci de drumuri judetene din Calarasi, Teleorman, Dolj, Giurgiu, Olt si Tulcea nu se circula.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca in perioada 26 – 28 februarie 2018 sunt prognozate furtuni cu ploi abundente, inclusiv precipitații sub forma de zapada, și vanturi puternice la rafala, fiind afectate, pe etape,…

- Astazi, in cea mai mare parte a tarii va ninge slab. La Briceni și Soroca se va inregistra minus un grad Celsius, in timp ce la Balți va fi cu un grad mai mult. La Orhei si la Chisinau va fi maximum un grad Celsius, iar la Tiraspol mercurul din termometre va indica doua grade.

- Drumurile care traverseaza zonele de creasta stratul de zapada framantata ajunge la 3-4 centimetri, pe celelalte artere de circulatie acesta fiind mai mic. Drumarii au actionat cu 36 de utilaje de deszapezire cu lama si solnita si au imprastiat peste 550 de tone de sare. Doua tiruri…

- Zapada a pus stapinire pe nordul țarii. Rețelele sociale au fost umplute cu poze ale internauților care au surprins imagini parca rupte din poveste, iar asta in timp ce in centrul și sudul țarii nu se vede nici urma de zapada.

- Doua localitati din judetul Botosani erau nealimentate, vineri dimineata, cu energie electrica, ca urmare a unor avarii aparute la retelele electrice pe fondul conditiilor meteo nefavorabile. Potrivit sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Cristian Amarandei,…

- ANM a emis o avertizare de tip cod galben de ninsori abundente valabila in nordul tarii de azi, ora 18:00, pana vineri, ora 17:00. Sunt vizate opt judete - Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Neamt, Suceava, Botosani si Satu Mare. In intervalul mentionat, in toate zonele de munte va ninge,…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ninsori valabila pentru joi și vineri, pentru mai multe județe din nordul țarii. In intervalul 8 februarie, ora 18.00 – 9 februarie, 17.00, in toate zonele de munte va ninge, iar in regiunile nord-estice, nordice si centrale, treptat vor predomina ninsorile.…

- Potrivit Ministerului Apararii, soldatii au oferit si hrana, apa si benzina soferilor ale caror autoturisme ramasesera blocate pe un drum inzapezit intre orasele Sakai si Awara, la aproximativ 350 kilometri vest de Tokyo.Mai multe trupe au fost mobilizate in conditiile in care numarul vehiculelor…

- Stratul de 15 cm de zapada a facut haos in oraș, dar a și transformat capitala Franței intr-un magnific taram al zapezii, jocurilor și fericirii. Cateva fotografii postate de turiști și locuitori ai Parisului pe Twitter ne arata cum sub o patura de zapada orașul stralucește pur și simplu. Simboluri…

- Astazi, in nordul si centrul tarii va ninge, iar maximele vor ajunge pana la cinci grade Celsius. La Briceni si Soroca se vor inregistra zero grade Celsius, iar la Balti cu un grad mai mult. La Orhei vor fi doua grade Celsius, iar la Tiraspol termometre vor indica plus trei grade.

- Capitala Rusiei se confrunta cu cel mai mare strat de zapada din istorie dupa ninsoarea abundenta din ultimele zile. Stratul de zapada a ajuns sa masoare 62 de centimetri, depașind recordul anterior din 1957, scrie BBC News. Moscova se confrunta cu cel mai mare strat de zapada inregistrat vreodata de…

- Articole vestimentare și incalțaminte, susceptibile a fi contrafacute, erau vandute in mai multe puncte comerciale din orasul Edineț și Drochia. Bunurile, estimate la aproximativ 300.000 de lei, au fost depistate de catre vamesi, care au descins ieri la patru unitați comerciale.

- Ninsorile puternice si poleiul au afectat centrul si estul Chinei in ultimele zile, fapt ce a determinat evacuarea a mii de persoane ca urmare a pagubelor suferite de casele lor, precum si suspendarea a sute de zboruri de pe numeroase aeroporturi, informeaza luni agentia Xinhua citata de EFE.…

- Astazi, in nordul si centrul tarii vor cadea precipitatii sub forma de lapovita, iar vantul va sufla slab din sud-vest.Ziua, la Briceni si Soroca se vor inregistra doua grade, iar la Balti si Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Guvernul finlandez le-a cerut joi partidelor din opozitie sa sustina in parlament adoptarea rapida a unui proiect de lege privind monitorizarea comunicatiilor, pe fondul ingrijorarilor legate de actiuni de spionaj ale unor puteri straine si dupa primul atac terorist de pe teritoriul tarii, transmite…

- O localitate din nordul Moldovei a votat Unirea cu Romania. Este vorba despre comuna Parcova din raionul Edinet. Potrivit primarului localitatii, consilierii comunei au votat pentru acest document cu ocazia implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane din 1859.

- Vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi in nordul, centrul si nord-estul tarii, anunta ANM. La aceasta ora, 8 judete din sud-estul tarii sunt sub cod galben de vant puternic.

- Daca la sfarșit de saptamana drumarii au avut de lucru cu ninsorile din zona de munte a Moldovei, conform avertizarilor meteorologice, incepand cu dimineața de luni, 22 ianuarie 2018, frontul atmosferic se muta spre sudul regiunii, unde se așteapta intensificari ale vantului și ninsori viscolite. Pe…

- O informare meteorologica emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) in dupa amiaza zilei de sambata, 20 ianuarie 2018, anunta ca ninsorile revin in forta. Potrivit ANM; in intervalul 20 ianuarie, ora 15.00 si 21 ianuarie, ora 06.00, aria precipitatiilor se va extinde in sud si sud-est;…

- Pe partia Clabucet din Predeal se vor desfasura la acest sfarsit de saptamana mai multe jocuri sportive si concursuri in cadrul evenimentelor Ski Test Day si Winter Tour. „Vor fi multe concursuri, jocurii sportive, de la sarituri cu placa, la schiat peste obstascole, turul partiei si altele. La baza…

- Iarna a venit intr-un tarziu la Iasi. In cateva ore orasul a fost acoperit de zapada. Ca de fiecare data, zapada incanta multa lume, insa odata cu ea apar si problemele. Ninsorile care au cazut peste judetul Iasi in ultimele ore pun in dificultate nu doar traficul rutier, dar si misiunile in care sunt…

- Ninsorile abundente fac primele victime. Un barbat de 88 de ani, cu probleme cardiace, a murit astazi, ambulanta pe care o solicitase fiind blocata in zapada la doi kilometri de locuinta acestuia, informeaza Agerpres.

- Este ger naprasnic si in zona inalta a judetului Dambovita, acolo unde este in vigoare un cod portacaliu de vreme rea. Ninge, iar vantul la rafala atinge aproximativ 80-100 kilometri/ora. Stratul de zapada viscolit masoara in unele locuri 1,5-2 metri, potrivit jandarmilor montani.

- La nivel urban, Iasul are cel mai gros strat de zapada din tara. Aflati alte date importante: Stratul de zapada in zona de nord-est a tarii: Iasi - 36 cm, Suceava - 6 cm, Botosani - 5 cm, Bacau - 22 cm, Vaslui - 14 cm Stratul de zapada in judetul Iasi: Barnova: 45 cm, Valea Adanca: 36 cm In munti, cel…

- torilor acesteia. „Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune tunurile de zapada. (…) Ieri dupa-amiaza (luni – n.r.) am reusit sa redeschidem partia mica, iar conditiile de schi sunt foarte bune, stratul de zapada masoara peste 30 de centimetri, iar tunurile de zapada lucreaza incontinuu.…

- Doi barbați, cu varsta cuprinsa intre 24 și 44 de ani, din orașul Dondușeni, au fost reținuți de politisti, fiind suspectați de comercializarea drogurilor. Banuitii vindeau droguri de tip heroina, amfetamina, extazy și marijuana in nordul țarii.

- Marocul se confrunta de cateva zile cu un val de frig neobisnuit de sever si cu importante caderi de zapada in regiunile muntoase, din cauza carora autoritatile si asociatiile caritative au implementat un dispozitiv anti-frig in zonele cele mai afectate, informeaza AFP. "Temperaturile…

- Debitul Dunarii va creste in urmatoarea saptamana Foto: navrom.ro/grupul_bac. Debitul Dunarii, la intrarea în tara, va creste în urmatoarea saptamâna, pâna la 8.000 de metri cubi pe secunda, cu aproape 3.000 metri cubi pe secunda peste media multianuala a lunii ianuarie, arata…

- Din 1 ianurie, locuitorii a sase raioane din nordul Moldovei vor achita mai putin pentru lumina. Pretul la energia electrica pentru consumatorii din Briceni, Ocnita, Edinet, Soroca, Drochia si Donduseni a scazut cu pana la 8,4 la suta.

- Viscolul si ninsorile abundente au afectat, joi, mai multe regiuni din Japonia, meteorologii avertizand asupra riscului crescut de avalanse dar si de ambuteiaje ca urmare a vremii nefavorabile, informeaza DPA. Un sistem de presiune atmosferica scazuta a determinat acumularea unui strat de zapada…

- Ninsori record intr-o localitate din Statele Unite. In orasul Erie din statul Pennsylvania s-a asternut un strat de zapada de... 134 de centimetri, dupa ce a nins doua zile consecutiv.E atat de multa zapada incat pana si autospecialele au ramas... blocate.

- O furtuna puternica de zapada a ingropat aproape complet un oraș american, in ziua de Craciun. Ninsorile abundente i-au determinat pe oficiali sa decreteze stare de urgența, relateaza BBC News. Oraș Erie din statul Pennsylvania a fost ingropat intr- un strat de zapada de mai bine un metru . Numeroase…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma viscolului si a rafalelor puternice de vant care au perturbat traficul in nordul si centrul Japoniei, conform media locale citate miercuri de DPA. Un sistem de joasa presiune a condus, marti, la depunerea unui strat de zapada de 50-70 de centimetri in zonele…

- Partiile Clabucet si Clabucet Sosire Predeal sunt deschise, incepand din acest weekend, pentru turistii care au decis sa isi petreaca sarbatorile de iarna la munte. Stratul de zapada atinge 30 de centimetri, iar pe una dintre partii sunt pregatite si tunurile de zapada.

- Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte in a doua jumatate a saptamanii. In rest, va continua sa fie frig. Incepand din aceasta noapte se va instala gerul in depresiuni. Acolo temperatura va scadea…

- Iarna grea in Europa. Ninsorile abundente din vestul si sud-vestul Germaniei au provocat perturbari ale traficului aerian si rutier. Cel putin 170 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Frankfurt, iar avioanele care urmau sa aterizeze acolo au fost redirectionate.