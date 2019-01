Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o noua prognoza potrivit careia, in intervalul 22 ianuarie, ora 05:00 – 23 ianuarie, ora 14:00, vom avea parte de ninsori moderate cantitativ și strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitații mixte și polei. In intervalul menționat, aria ninsorilor va cuprinde…

- O furtuna de zapada a lovit luni nordul Japoniei, perturband traficul aerian si feroviar si aducand temperaturi de sub zero grade Celsius in regiune, au informat autoritatile, citate de DPA. Potrivit Agentiei meteorologice nipone, unele parti ale insulei nordice Hokkaido se vor confrunta pana marti…

- O puternica furtuna formata in Oceanul Pacific va aduce un strat de zapada de peste doi metri in regiunea muntilor Sierra Nevada din California si ploi abundente in alte zone ale acestui stat american, miercuri si joi, determinand o crestere si mai mare a riscului de inundatii in urma precipitatiilor…

- In Missouri, autoritatile au avertizat ca se poate astepta in trafic chiar si opt ore. In unele zone, stratul de zapada a fost de peste 45 de centimetri. In Kansas City, unde Kansas City Chiefs a jucat sambata cu Indianapolis Colts, in campionatul de fotbal american, in ziua partidei stratul…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in accidente provocate de intemperii in Statele Unite, unde ninsorile, vantul puternic si ploile abundente au perturbat transporturile foarte solicitate in aceasta perioada de sarbatori, potrivit AFP. Furtuna de zapada "Eboni" afecteaza o mare…

- Ninsorile fac ravagii in toata tara! Din cauza vantului puternic un copac s-a atins de cablurile de electricitate si a luat foc. In ultimele 24 de ore 14 judete au fost afectate, iar 11 drumuri nationale au fost inchise. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și au emis noi avertizari de ninsori…

- Cu doua saptamani inainte de Craciun, ninsorile s-au reintors in Romania, de aceasta data venind dinspre Transilvania. Șoselele sunt deja acoperite de zapada și drumarii intervin ca sa-i ajute pe șoferi. Meteorologii au prognoza actualizata pentru toate regiunile. Ninsorile au inceput sa se manifeste…