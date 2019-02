Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Shinzo Abe admite posibilitatea semnarii unui tratat de pace cu Rusia in schimbul retrocedarii Japoniei a insulelor Kurile de Sud – Shikotan și a grupului Habomai, transmite agenția japoneza Kyodo, citand surse guvernamentale. Declarația ar putea fi facuta la finalul discuțiilor dintre…

- "Este un ton frumos, mai scump decat preconizam", a comentat cumparatorul, Kiyoshi Kimura, patron al lantului de restaurante Sushi Zanmai. El detinea deja recordul precedent, de doua ori mai mic, in 2013, pentru un ton de dimensiuni mai mici. Pestele a fost pescuit in largul prefecturii…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a decis, vineri, sa suspende organizarea turneului de box de la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo, in urma diferendelor cu federatia internationala de box (AIBA).

- Katsutoshi Jitsukawa, in varsta de 42 de ani, pilot al companiei Japan Airlines trebuia sa fie la manșa un avion Boeing 777 pe 28 octombrie intre Londra și Tokyo, dar nu a trecut peste testul de alcoolemie cu puțin timp inainte de decolare, relateaza CNN. Rezultatul a aratat ca pilotul avea 189 de…

- Potrivit surselor, reuniunea ar urma sa inceapa in cursul dupa-amiezii la sediul Nissan de la Yokohama, la periferia capitalei Japoniei si ar urma sa dureze aproximativ doua ore. In spatele usilor inchise, sase barbati si o femeie vor decide soarta presedintelui consiliului de administratie al aliantei…

- Consiliul de administratie al constructorului auto japonez Nissan Motor Co se reuneste joi pentru a decide daca il demite pe presedintele Carlos Ghosn, care in prezent este arestat la Tokyo fiind banuit de incalcarea legislatiei financiare, o decizie pana acum inimaginabila pentru omul care a salvat…

- Ninsorile abundente de ieri au dat peste cap traficul din oras. In multe zone, circulatia s-a desfasurat cu dificultate din cauza stratului de zapada depus si a faptului ca pe unele portiuni s-a produs fenomenul de inghet. In Pacurari, CUG-Nicolina, Centru (in special pe cele doua splaiuri), Tatarasi,…

- Japonia este una dintre cele mai tehnologizate tari din lume, asa ca ne-am fi asteptat ca cei de la conducerea tarii, responsabili pentru diferite politici sa cunoasca bine domeniile pe care le influenteaza. Se pare insa ca noul ministru pentru securitate cibernetica, Yoshitaka Sakurada, responsabil…