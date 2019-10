Ninsoare județul Neamț. Angajații de la Drumuri și Poduri intervin cu un utilaj special - FOTO Potrivit DRDP Iași, din cauza ninsorii șoseaua este uda, iar temperatura era luni seara de 1 grad Celsius. „Pe sectorul de drum menționat, DRDP Iași acționeaza cu o autobasculanta dotata cu lama și raspanditor de material antiderapant", au anunțat reprezentanții DRDP Iași pe pagina de Facebook a instituției. Se va depune strat nou de zapada Se va depune strat nou de Conform acestora, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme deosebit de rece, ninsori la munte și precipitații mixte in zonele subcarpatice, valabila pana marți, la ora 10.00. Potrivit meteorologilor, in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

