“Nino-nino! Pe vătaful din Teleorman nu-l mai țin nervii!” Nino-nino Vataful de la Teleorman a ajuns la capatul puterilor. Pur și simplu, nu-l mai țin nervii. Așa ca a inceput sa-i faca invitații indecente unui jurnalist, la o ziarista s-a rastit, iar pe Iohannis l-a invitat sa dea decret sa-l impuște. E inceputul sfarșitului lui Dragnea. In curand cei care acum fac pavaza in jurul lui, vor sari ca șacalii sa-l sfașaie. Dragnea, nici macar nu o sa ne fie mila de tine cand vei pași pe urmele inaintașilor tai, Iliescu, Geoana sau Nastase, adica umilit și cazut in uitare. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

