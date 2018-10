Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe Transfagarasan, in judetul Sibiu, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde stratul de zapada masoara in unele locuri si zece centimetri, a anuntat Directia Regionala de Drumuri DRP Brasov.Drumarii deszapezesc cu clorura si sare pe Transfagarasan,…

- Stratul de zapada pe DN7C, Transfagarasan, ajunge miercuri dimineața la zece centimetri, drumarii imprastiind o tona de sare pentru a face drumul practicabil. „Noaptea nu se circula intre orele 21.00 – 07.00. Aceasta este o restrictie permanenta, chiar si pe timp de vara, insa acum este foarte important…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe Transfagarasan, in judetul Sibiu, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde stratul de zapada masoara in unele locuri si zece centimetri, a anuntat Directia

- Stratul de zapada pe DN7C, Transfagarasan, masoara, miercuri, pe alocuri, zece centimetri, drumarii imprastiind o tona de sare pentru a face drumul practicabil. Pe timpul noptii, insa, nu se circula.

- Drumarii de la Districtul Balea au actionat, marti, pe Transfagarasan, cu un utilaj cu lama si au aruncat material antiderapant dupa ce, in cursul noptii, a nins, iar stratul de zapada a depasit si 10 centimetri, in anumite portiuni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Drumarii de la Districtul Balea au actionat, marti, pe Transfagarasan, cu un utilaj cu lama si au aruncat material antiderapant dupa ce, in cursul noptii, a nins, iar stratul de zapada a depasit si 10 centimetri, in anumite portiuni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Drumarii de la Districtul Balea au acționat, marți, pe Transfagarașan, cu un utilaj cu lama și au aruncat material antiderapant dupa ce, in cursul nopții, a nins, iar stratul de zapada a depașit și 10 centimetri, in anumite porțiuni, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit purtatorului de cuvant…

- A inceput sa ninga puternic in zonele montane. Drumarii au inceput marti dimineata sa deszapezeasca Transfagarasanul, pe anumite portiuni ale soselei zapada depasind 10 centimetri.