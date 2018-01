Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal in sensul giratoriu de la intersectia Soseaua Borsului cu strada Uzinelor, din municipiul Oradea. Un angajat al Politiei de Frontiera a murit. O femeie, pasagera in masina, este grav ranita. ...

- Cantareata columbiana Shakira a anuntat miercuri ca amana turneul in Statele Unite si Canada prevazut pentru inceputul lui 2018 din cauza unei vindecari lente a corzilor vocale, scrie AFP.

- Delia nu a rezistat si s-a pozat cu micuta surorii sale, Jessica, la maternitate! Nu doar ca fotografiile sunt frumoase, iar fiica Oanei este foarte cuminte, dar familia este extrem de fericita de venirea pe lume a acesteia.

- La cateva luni bune dupa despartirea de Catalin Cazacu, Denisa Tanase si-a facut un nou iubit. Acesta e un tanar afacerist, cunoscut in lumea vedetelor. Si, desi, au vrut sa isi pastreze relatia ascunsa, cei doi s-au dat singuri de gol in timpul vacantei in care se afla departe de Romania.

- O intreaga familie a fost implicata in teribilul accident din Cosevita, Hunedoara. Un TIR a intrat intr-un autotirsm, acolo unde se aflau doi parinti si trei copii. Barbatul a fost strivit de fiarele contorsionate ale masinii.

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va încalzi ușor în zilele urmatoare, iar pâna în ziua de Craciun, minimele termice vor ajunge la valori pozitive.Vineri, 22 decembrie, temperaturile vor fi cuprinse între 1 grad Celsius și -5 grade Celsius. Cerul…

- Canionul 7 Scari este multe mai spectaculos iarna decat vara. Capata o culoare turcoaz din cauza zacamintelor de metal care se afla acolo. Cascada La Chisatoarea din Moieciu este o alta priveliste superba ce nu trebuie ratata daca va aflati in zona.

- Intr-un localitate din Timis se va finaliza, in 2018, noul centru socio-medical. Satul Șipet, aparținator comunei Tormac – ne spune primarul Csaki Karol – are 960 de locuitori, inscriși la doctorul de familie din centrul de comuna, unde activeaza doi astfel de medici. In prezent, medicul se deplaseaza…

- Axis Communications, lider pe piata echipamentelor video de retea, recomanda implementarea de camere termice in sistemele de monitorizare si supraveghere a obiectivelor supuse riscului de supra-incalzire si incendiu, pentru a imbunatati gradul de siguranta in operare, manipulare si stocare. Societatea…

- Nivelul apelor raului Aries a crescut, sambata, dupa ploile de zilele trecute si topirea zapezii de pe versanti, in unele zone. Autoritatile au emis avertizare Cod Galben de inundatii, valabila pana duminica seara. Imagini cu apele involburate ale raului, la Barajul Mihoesti, langa Campeni, au fost…

- Targul de Craciun de pe strada 31 august din Capitala este mai ceva decat o poveste. Zeci de culori multicolore au impanzit oraselul de basm.Zeci de oameni s-au adunat pentru a admira frumusețea Targului, iar copiii sunt pur și simplu incantați de ceea ce se petrece.

- Imagini spectaculoase cu capre negre in cautare de hrana au fost postate de Parcul National Apuseni pe pagina de Facebook. Animalele au fost filmate cu o camera cu senzori montata de specialiști in cadrul acțiunilor de monitorizare a faunei. In unele imagini se observa capre negre uitandu-se curioase…

- Prefectura Maramures anunta ca vremea a fost apropiata ca valori de termice de normalul acestei perioade, a nins slab pe arii extinse. Vantul a suflat moderat, dar a prezentat intensificari in zona de munte inalta de pana la 50 km/h. La munte si local in zona joasa a fost semnalata ceata. Temperaturile…

- Primii fulgi de nea se astern la Timisoara, pentru prima data in acest sezon de iarna. Meteorologii au anuntat inca de ieri precipitatii sub forma de ninsori si lapovita in toata tara. In noaptea de sambata spre duminica, Timisoara s-a confruntat cu ploaie, insa duminica dimineata au aparut si primii…

- Ninge la Ranca și pe Dealul Bujorascu, unde drumarii intervin cu material antiderapant și utilaje pentru deszapezire. La Novaci este filtru al Poliției rutiere, astfel ca nu pot urca decat mașinile care au cauciucuri de iarna. Secția Gor...

- The general consolidated budget deficit declined to 6.6 billion lei (0.70 percent of the Gross Domestic Product - GDP) after the first ten months of 2017, from 6.8 billion lei (0.81 percent of the GDP) in the first nine months, the Public Finance Ministry informs. Compared to the first ten…

- Ninge de ore bune in Poiana Brasov. Stratul de zapada depaseste 30 de centimetri. Cabana CasaCraita a postat pe Facebook imagini din Poiana Brasov. Potrivit datelor furnizate de meteorologi, stratul de zapada depasea 74 de cm in Muntii Piatra Craiului. Stratul are 33 cm la Fundata, 31 cm…

- Vremea se racește in aceste zile, dupa cum rezulta din prognoza meteo pentru perioada 18-20 noiembrie. Potrivit meteorologilor, doua cicloane vor strabate teritoriul Romaniei in acest week-end. Ciclonul Peter va aduce lapovița și ninsori in nordul țarii, in vreme ce un alt ciclon, botezat Numa, va…

- Banateanul Cristi Chivu, unul dintre cei mai apreciati fotbalisti romani din toate timpurile, este in Italia, la Milano, unde urmeaza cursurile unei scoli de antrenori. Cel mai probabil se va stabili impreuna cu familia in „Cizma”, iar vila fabuloasa a fotbalistului, din Corbeanca, ar fi fost deja scoasa…

- Accident extrem de grav in aceasta dimineata pe DN6, in judetul Mehedinti, anunța Antena 3. Un barbat de 33 de ani si o femeie de 30 au murit dupa ce au plonjat cu masina de pe un pod de la aproximativ zece metri. Impactul a fost atat de violent incat autovehiculul s-a transformat intr-un morman…

- Șase persoane au murit și trei au fost ranite in prabușirea parțiala a unei cladiri cu noua etaje joi la Ijevsk, la 1.000 km est de Moscova, potrivit unui nou bilanț anunțat vineri de autoritațile locale ruse și citat de AFP, citeaza Agerpres.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, la intersectia strazilor Semanatorului cu Frunzelor. Politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au deschis o ancheta pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut evenimentul. In accident au fost…

- Leo Messi inca n-a semnat prelungirea contractului cu FC Barcelona, iar presa catalana se teme ca starul argentinian va pleca liber in vara. Jurnalistul Toni Frieros a scris astazi in cotidianul Sport ca plecarea lui Messi de la Barcelona pare iminenta. De la 1 ianuarie, argentinianul poate semna…

- Asociatia Pro Infrastructura a publicat o filmare aeriana cu lucrarile care au inceput si care au termen de finalizare pana in august 2018. "In sfarsit, dupa o rusine nationala de care suferim de 4 ani de zile, putem sa va aratam ca au inceput lucrarile la ciotul de 800 de metri din Autostrada A3 care…

- In perioada aprilie – noiembrie 2017, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Brasov au monitorizat si destructurat o grupare de traficanti de droguri de risc si de mare risc, ce actiona prin aprovizionarea cu substante stupefiante din strainatate, in special din Spania, drogurile fiind importate…

- Pe canalul de YouTube al celor de la Replay a fost postat un filmuleț de 9 minute in care apare celebrul jurnalist Ioan Chirila la Campionatul Mondial din Mexic alaturi de Pedro Escartin, un celebru arbitru spaniol. ...

- Numele ei a fost auzit pentru prima data atunci cand Marea Britanie era in plina anarhie. In anii `80, țara, și implicit monarhia britanica, era profund zdruncinata de revoltele violente din strada. La acea vreme, Familia Regala era profund disprețuita, toți intrebandu-se de ce ar mai trebui intreținuți…

- A jucat rolul unei ispite și, la un moment dat, chiar se indragostise de ”victima” ei. Dar, din pacate, relația lor nu a ținut prea mult, iar dupa o perioada, Catalin, concurentul de care se indragostise, s-a intors la fosta lui iubita.

- Dana Rogoz (32 de ani) are un stil aparte, atât în ceea ce priveste vestimentatia, cât si casa în care locuieste. Actrita s-a mutat anul trecut în locuinta mult visata, a carei renovare a durat aproape trei ani.

- Traficul rutier din Pasul Tihuța, situat la cota 1.200, la limita dintre județele Bistrița-Nasaud și Suceava, se desfașoara în condiții de ninsoare viscolita, potrivit unei informari remise de Instituția Prefectului.

- Iarna s-a instalat la Cavnic. Ninge, iar stratul de zapada s-a asternut peste partiile de ski din localitate. Suntem abia la sfarsitul lunii octombrie , dar in Cavnic iarna e la ea acasa. „Prima ninsoare din sezonul de iarna 2017-2018 a sosit. Prognozam deschiderea partiilor la inceputul lunii…

- Povestea unei mame care a refuzat sa accepte ca și-a pierdut copilul a emotionat o lume intreaga. Helen Barnes, pe numele ei, a aflat inmarmurita ca fiul ei, Jack, in varsta de 19 ani, a fost gasit de catre Poliție cu ștreangul de gat, intr-o padure.

- O șoferița a lovit un stalp pe bulevardul Aviatorilor din Capitala. O conducatoare auto care, potrivit martorilor, vorbea la telefonul mobil in timp ce conducea, fara sa foloseasca un sistem hands-free, a lovit un stalp de iluminat de pe bulevardul Aviatorilor din Capitala, sambata seara, pe sensul…

- Autorii atacului nu s-au ferit sa-și recunoasca fapta și motivele incendierii autoturismului, scrie ziaruldevrancea.ro. Citeste si O fata de 13 ani, violata de cinci tineri. Imagini din timpul orgiei au aparut pe internet Este vorba despre o familie din localitate, soț și soție, care-l…

- Cunoastem deja ca Ford dezvolta noua generatie a modelului Focus. Un prototip de teste in caroserie break a fost vazut pe Nurburgring si chiar daca a fost camuflat aproape complet, datorita fotografilor Automedia care ne-au expediat aceste imagini exclusive avem ocazia sa observam cateva noutati.

- Fenomen mai putin obisnuit pe cerul britanic. Mii de oameni au pozat si au pus pe retelele de socializare poze cu soarele rosu. Potrivit meteorologilor, soarele pare roșu din cauza unor curenți care au adus praf saharian.Uraganul Ophelia a ajuns in Europa si a lovit Irlanda.

- In cadrul evenimentului intitulat „Traseul Memoriei" si inclus in programul Sarbatorilor Iasului, mai multe muzee si institutii din Iasi si-au deschis portile pentru cei care au dorit sa afle mai multe despre perioada Primului Razboi Mondial, cand Iasul a fost capitala Romaniei. Au putut fi vizitate…

- Incident violent la o scoala din Buzau. Doi elevi s-au luat la bataie, chiar in clasa. Si-au impartit pumni cu salbaticie si cu greu au fost despartiti. Grav este si ca intreg incidentul a fost filmat de colegi, care radeau si chiar ii incurajau sa se loveasca. Acum, atat protagonistii episodului…

- Imagini ca-n filme au fost surprinse, joi dimineața, cand trei indivizi au incercat sa jefuiasca un barbat care venea sa alimenteze o casa de schimb valutar din Timișoara. Scenelea s-au...

- Foarte multi arheologi au incercat sa „decripteze” secretele Egiptului Antic, dar nimeni nu a reusit pana acum. Care erau rutele de acces ale faraonilor in piramide sau cum aratau faimoasele hieroglife. Pozele din secolul al XVII-lea spun totul.

- Agentul de politie care a salvat de la moartea trei oameni – o mama si cei doi copii ai acesteia – a devenit erou in localitatea natala, insa laudele semenilor nu par sa il impresioneze pe omul legii.

- Dan Girtofan caștiga Raliul Sibiului, Bogdan Marișca e noul campion național absolut. Echipajul Dan Girtofan/Tudor Marza (Skoda Fabia R5) a caștigat autoritar ediția 2017 a Raliului, insa nu a fost indeajuns pentru a cucerit titlul național absolut, obținut de clujenii Bogdan Marișca și Carmen Poenaru…

- Catalin Crisan (49 de ani) a sarbatorit asa cum se cuvine implinirea a 30 de ani de activitate. Evenimentul a fost marcat printr-un concert special, la Sala Palatului. Cantaretul a avut aproape o multime de fani, colegi de breasla, dar si cei mai importanti oameni din viata sa: mama, fiica Daria si…

- Dupa doua zile cu temperaturi de vara, joi și vineri, vremea se va raci accentuat in acest week-end, astfel ca temperatura maxima de sambata va fi 16 grade și sunt așteptate precipitații sub forma de lapovița și ninsoare.