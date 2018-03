Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi deosebit de rece in Capitala in perioada urmatoare, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de zero grade Celius, iar minimele vor cobori la minus patru grade Celsius. Luni, incepand cu ora 15, Primaria Capitalei organizeaza un comandament de iarna.

- Finalul de saptamana aduce vesti rele despre vreme. Dupa ce in ultimele zeci de ore a fost frumoasa, ca de primavara, in mai multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti, vremea pare sa lase din nou loc iernii pe care o credeam depasita, uitandu-ne la data din calendar. Realitatea nu pare sa tina cont…

- S-au auzit focuri de arma, miercuri dupa-amiaza, in sectorul 2 din București. Doi tineri urmeaza sa fie audiați.Incidentul a pornit de la o șicanare intre doi soferi, in sectorul 2 din Capitala, in jurul orei 16:00.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, 14 martie, ca vremea in tara, precum si in București, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare. “Se preconizeaza…

- Incident scandalos in apropiere de Bucuresti. Un taximetrist este acuzat ca a batut cu pumnii si picioarele o tanara de 24 de ani, pe care a si sechestrat-o. S-ar fi enervat dupa ce clienta i-a atras atentia ca a ales intentionat un traseu mai lung. Femeia a fost salvata din mainile agresorului…

- Dupa ce, in ultimele patru luni, a fost itinerata la mai multe instituții din județ, expoziția de fotografie documentara „Barladul – capitala militara” va fi vernisata și la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”. Miercuri, 14 martie, de la ora 11, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”…

- Organizat de Uniunea Consulilor Onorifici din Romania La 3 martie 2018, la Hotelul International, Sala Ronda, a avut loc ,,Balul de primavara 2018’’ organizat de Uniunea Consulilor Onorifici din Romania, un eveniment de referinta al institutiei consulilor onorifici in Romania, ce a reunit, pe langa…

- „In momentul de fata am terminat studiul de prefezabilitate si am inceput demersurile pentru PUZ, si speram ca va fi votat de catre consilierii generali undeva in luna mai. Constructia in acea zona va incepe in octombrie 2019, iar acest spital va avea un numar de 1.015 paturi, plus 100 de paturi…

- CSM Bucuresti a invins formatia daneza FC Midtjylland, cu scorul de 29-24 (13-12), duminica, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci din Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Irina…

- Circulatia pe drumurile din noua judete, dar si in Capitala, ar putea fi afectata de precipitatii mixte si local de polei, anunta Centrul Infotrafic. Duminica dimineata sunt inchise doua drumuri judetene din Olt si din Vaslui, iar 13 trenuri sunt anulate.

- Circulatia pe drumurile din noua judete, dar si in Capitala ar putea fi afectata de precipitatii mixte si local de polei, anunta Politia. De asemenea, sambata dimineata, mai sunt inchise doua drumuri judetene din Olt si din Vaslui, iar 13 trenuri sunt anulate.

- Oana si Julian Manescu, doi antrepre­nori din Bucuresti, au deschis acum trei ani o pizzerie in zona Tineretului din Capitala, in urma unei investitii de 35.000 de euro. Locatia pizzeriei Volare este un concept specific italian si are doar opt mese. „In anul 2015 am deschis pizzeria Volare…

- ndemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au insumat 298,4 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.746 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).In ianuarie, au beneficiat de acest…

- Vremea in București pe 2 martie 2018. Capitala se afla sub avertizare cod portocaliu de ger, pana la ora 11:00. Valul de frig va persista și se vor inregistra temperaturi cu peste 10…15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada. Vremea in București pe 2 martie 2018. Deși valorile…

- Martisorul nu va aduce primavara mult-sperata. Vestile despre vremea din zilele urmatoare nu sunt deloc imbucuratoare, cand vine vorba despre situatia din Capitala, cuvintele cheie fiind frig si ninsori. Mai precis, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis, marti, o prognoza…

- Valul de frig va persista in zilele urmatoare, pe 1 si 2 martie urmand sa se inregistreze valori de minus 22 de grade, inclusiv la Bucuresti unde vor fi minus 17 – minus 18 grade, iar miercuri dimineata, la scara intregii tari, se vor inregistra temperaturi cuprinse intre minus 21 grade – minus 11 grade,…

- Crima cu mai multe fatete in Capitala: un tanar de 23 de ani, fiu al unui oficial din Ambasada Libiei la Bucuresti, si-a ucis iubita, pisica si un vecin, prin injunghiere. Barbatul s-ar fi aflat in sevraj, arata anchetatorii. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Scolile din judetul Constanta vor fi inchise luni. In urma ședinței de la Prefectura Constanța, de duminica, 25 februarie a fost instituit Comandamentul Județean pentru Situații de Urgența. Codul portocaliu care intra in aceasta noapte in vigoare a dus la luarea deciziei de a suspenda cursurile pentru…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.Citeste…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Zilele acestea, in Capitala, se desfașoara intalnirea anuala a primarilor din intreaga țara. Aleșii s-au intalnit la un hotel din București inca de ieri, iar in cadrul programului au fost stabilite mai multe dezbateri privind aspectele statutare Statutul Asociației Comunelor din Romania, respectiv:…

- Mircea Radu și caravana “Ie, Romanie” cutreiera de cateva saptamani țara, in cautare de fete mandre, tradiții și localnici talentați. In fiecare regiune, prezentatorul show-ului a avut drept ajutoare doua vedete. Zilele trecute, in Oltenia, Mircea i-a avut alaturi in demersul sau pe interpreții Maria…

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea atentioneaza ca, in vor fi precipitatii, la inceput sub forma de ploaie, apoi lapovita si ninsoare. Cantitatea de apa va fi in jur de 10 l mp, iar stratul de zapada depus pana la ora 08:00 ar putea fi pe alocuri de 5 cm.De azi, de la ora 08.00 pana in 12.02.2018,…

- Alerta meteo pentru orele urmatoare. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri. Ninge duminica in Muntenia, vestul Dobrogei si in Bucuresti, anunta ANM. „Maine (sambata -n.r.) o sa…

- O femeie a fost lovita de tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, vineri dimineata, anunta ISU Bucuresti - Ilfov. Femeia, prinsa sub vehicul, a fost scoasa decedata de echipele de interventie.

- "E ca un soc pentru mine declaratia pe care a facut-o. Un lucru total neadevarat si voi analiza impreuna cu juristi din primarie dreptul de a o actiona in judecata pentru astel de afirmatii", a declarat Lucian Micu. De asemenea, el spune ca daca se va dovedi ca a dat bani protestatarilor,…

- A fost protestul mainilor degerate și al șoșetelor umede. Sfidand vremea cainoasa, oamenii au sfidat, și mai puternic, o guvernare pe care nu și-o mai doresc. Zeci de mine de persoane au protestat aseara in mai multe orașe ale țarii. Peste 30.000, doar in București. Potrivit altor estimari, in toata…

- Ninge la aceasta ora in Bucuresti, iar vremea va inrautati treptat in aproape toata tara pana la inceputul saptamanii viitoare. In mai multe regiuni sunt asteptate fenomene de iarna, posibil la fel de intense precum cele din urma cu cateva zile.

- „Se stinge lumina pentru toata lumea! Romania moare!”, sunt doar cateva din indemnurile organizatorilor acestui protest, „Aradul Civic”, ce se va desfașura incepand cu ora 18:00 și pana la 20:00 pe platoul din fața Primariei Municipiului Arad, sambata, 20 ianuarie. In mai toate orașele mari ale țarii,…

- Vremea schimba foaia și in Capitala, asta dupa ce bucureștenii s-au putut bucura de cateva zile cu temperaturi care au ajuns și pana la 10 grade Celsius. De duminica, insa, apar precipitațiile, gerul, iar meteorologii avertizeaza ca va ninge abundent.

- Cum va fi vremea in București in intervalul 15-17 ianuarie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in Capitala, incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00. 15.01.2018 ORA 20 – 16.01.2018 ORA 08 Cerul va avea innorari și temporar va ninge slab – se va depune strat nou de…

- Din aceasta seara, de la ora 20 si, pana miercuri seara ne asteapta noi valuri de ninsori, lapovita, polei, dar si viscol la munte. Este anunțul meteorologilor cu privire la evoluția vremii din urmatoarele ore.

- Peisaj de iarna in mare parte din țara. Ninge in est, sud și sud est, iar temperaturile au scazut considerabil. In centrul țarii vorbim chiar de ger de crapa pietrele. Termometrele aratau, luni dimineața, minus 20 de grade Celsius in centrul țarii.

- Primul carambol cauzat de polei și zapada care a avut loc in București, luni dimineața. Șoferii sunt atenționați de polițiști ca risca amenzi daca opresc in locuri nepermise. Se circula greu in Capitala, in condiții de iarna.

- Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, intre Predeal si Busteni, pe sensul de mers catre Bucuresti, se circula in conditii de aglomeratie, formandu-se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h.

- Vremea in weekend va fi rece, iar in unele zone, in special la munte, va ninge. Temperaturile maxime vor fi in general cuprinse intre -3 si 5 grade, in timp ce minimele vor atinge in Transilvania chiar si -11 grade Celsius.Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul din PSD: 'Trebuie…

- Pedofilul care a abuzat vineri dimineata doi copii in lift, intr un bloc din Bucuresti a fost prins de politisti, scrie Digi 24. Potrivit informatiilor, barbatul si a recunoscut fapta.Va reamintim ca, vineri dimineata, un barbat a abuzat de doi frati, in liftul unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei.…

- Dupa perioada sarbatorilor, mesele copioase și lipsa activitații fizice iți poate fi un pic greu mai ales daca trebuie sa te intorci la serviciu. Daca tot am schimbat anul, hai sa facem cateva schimbari impreuna, sa prețuim mai mult sanatatea. Zilele de sarbatoare iși lasa amprenta…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in intervalul 1-14 ianuarie 2018 in fiecare regiune a Romaniei, precum și la munte. Cum va fi vremea in intervalul 1-14 ianuarie 2018 in Banat Vremea, deosebit de calda in prima zi a intervalului, cand media regionala a temperaturilor maxime va fi de 11…12 grade,…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 30 - 40 de kilometri la ora.…

- Vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, in zilele de 25 si 26 decembrie, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 15 grade Celsius, in partea de sud a tarii, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- Incident pe strada București din Capitala. Pantograful unui troleibuz a luat foc. In urma incidentului, calatorii au fost evacuați.Potrivit informațiilor preliminare, troleibuzul a fost deconectat de la rețeaua electrica. Cu mai multe detalii revenim mai tarziu.

- Ca in fiecare an, pe 21 decembrie, marcam inceputul Revolutiei in Capitala. Si ne amintim de manifestatia din Bucuresti, de marea de oameni, de ce s-a strigat, de valul de emotie creat. Dar, mai presus de orice, de oamenii care au pierit in decembrie ’89. La evenimentele din 1989 a facut referire, joi…