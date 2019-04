In timp ce la noi copacii sunt in floare, in vestul si centrul Europei ninge ca in mijlocul iernii. In Spania, 35 de oameni au ajuns la spital in urma unui carambol provocat de stratul gros de zapada depus pe o autostrada. Probleme au fost si pe mai multe autostrazi din Portugalia si Elvetia.

O ninsoare abundenta de aprilie a provocat a produs un adevarat carambol intr-o trecatoare din munti, in nordul Madridului. Din cauza asfaltului alunecos, in doar cateva clipe vehiculele aflate pe o portiune de doi kilometri s-au ciocnit in lant.

Peste 50 de masini au fost implicate, iar…