Stiri pe aceeasi tema

- Beyonce de Romania este din ce in ce mai activa pe retelele de soicalizare, mai ales de cand Nicolae Guta s-a despartit de Cristina. Multitudinea melodiilor pe care cantareata le canta au dat de gandit prietenilor din mediul virtual, care au venit chiar cu o propunere inedita.

- Problemele in casnicie nu sunt noi pentru Nicolae Guta si Cristina, iar cei doi par sa se certe la fiecare pas. Manelistul a marturisit ca a fost foarte indragostit de sotia lui, insa, din pacate, este pus in situatia de a divorta. Inainte ca aceasta decizie sa fie luata, manelistul a facut multe sacrificii…

- Nicolae Guta i-a cerut divortul amiabil Cristinei, insa focoasa blonda l-a refuzat, rupand orice cale de comunicare cu manelistul. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a vorbit cu artistul, care a confirmat ruptura si a dezvaluit motivul pentru care au decis sa puna capat casniciei. (VEZI SI: Nicolae…

- Cu un divorț care ”bate la ușa”, Cristina, blonda care, timp ce cateva luni, i-a fost soție lui Nicolae Guța pare sa il fi uitat definitiv pe manelist. Ba chiar, spun unii dandu-și coate, l-a uitat ”suspect de repede” și se bucura din plin de ”memoria scurta”.

- Ana Bogdan, 25 de ani, a fost eliminata in turul III de la Australian Open de Madison Keys, 22 de ani, 20 WTA, scor 3-6, 4-6. - Felicitari, Ana! Ai avut o evoluție remarcabila la Australian Open. Cum ai caracteriza performanța din acest an de la Melbourne?- Cu siguranța este o experiența memorabila.…

- Cu divorțul stabilit, manelistul Nicolae Guța nu pare sa fi așteptat prea mult pentru a se reorienta. Și, cum artistul pare sa sa nu iși mai doreasca sa faca tot felul de experimente cand vine vorba de viața lui de familie, pare-se ca a luat o decizie cat se poate de serioasa.

- Divortul dintre Nicolae Guta si Cristina, la doar 6 luni de la casatorie, a devenit, deja, inevitabil. Intre cei doi s-au discutast detaliile despartirii, blonda reusind sa ramana cu o avere impresionanta din mariajul scurt pe care l-a avut cu manelistul.

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina, la doar 6 luni de la casatorie, a devenit, deja, inevitabil. Și, așa cum e de așteptat, intre cei doi s-au discutast detaliile desparțirii, blonda reușind sa devina o femeie care, probabil, va fi ținta vanatorilor de zestre.

- Mihaela Borcea s-a afișat in public alaturi de Sorin Rap, cel care ii este angajat ca om de incredere și șofer. Totuși, in week-end-ul trecut, prima fosta soție a lui Cristi Borcea a renunțat sa mai ascunda idila sa cu tanarul sau colaborator. La o petrecere, cei doi aproape ca au fost decretați…

- O moldoveanca a murit in Italia, dupa ce a cazut de pe un munte. Tragedia a avut loc pe 13 ianuarie, iar publicația Il Dolomiti scrie ca motivul ar fi fost ceața foarte groasa de pe munte. Femeia se numește Ludmila Drogovozov și este originara din Cojușna, Chișinau. Aceasta se mutase, ulterior, in Soave,…

- Oana Lis a fost agresata in autobuz. Soția fostului edil al Capitalei a povestit despre clipele de panica prin care a trecut in urma cu ceva timp. Blonda i-a dat o palma barbatului care a atins-o. Oana Lis a povestit ca a trait o experienta traumatizanta, fiind agresata intr-un autobuz. Sotia fostului…

- Bomba inceputului de an vine din lumea manelistilor. Dupa ce Florin Salam a fost cap de afis ca urmare a neintelegerilor cu iubita sa Roxana, un alt greu al manenelor trece prin momente dureroase. Nicolae Guta, pentru ca despre el este vorba, s-a despartit de sotia sa. Cristina si-a facut deja bagajele…

- Nicolae Guta, pentru ca despre el este vorba, s-a despartit de sotia sa. Cristina si-a facut deja bagajele si a fugit de acasa. "Intentionez chiar de luni sa bag divort. E mai bine asa", a declarat Nicolae Guta pentru SpyNews. Divortul anului in showbiz, decizia a fost luata de comun…

- Nicolae Guta este in pragul divortului, insa manelistul nu a precizat, pana in prezent, motivul pentru care vrea sa se desparta de sotia sa. Insa, conform unor surse, artistul vrea sa o paraseasca pe Cristina din cauza faptului ca l-ar fi inselat in mai multe randuri. A

- Vestea ca Nicolae Guța este in pragul divorțului a luat pe toata lumea prin surprindere. Doar ca manelistul nu a și spus care sunt motivele pentru care nu mai vrea sa auda de blonda lui soție, cea pe care spunea ca o iubește ca pe ochii din cap.

- Cantarețul de manele Nicolae Guța nu știe cum sa-și mai rasfețe consoarta care este insarcinata. Acesta i-a facut un cadou extrem de scump. Nicolae Guța, care a slabit peste 25 de kilograme in ultima perioada de timp , va deveni tatic pentru a 12-a oara. Cristina, cea care i-a devenit soție anul trecut…

- Ionel Istrati a fost surprins linga o blonda focoasa la Las Vegas. Tinarul interpret se afla in aceasta perioada intr-un turneu impreuna cu Adrian Ursu. Artiștii susțin concerte in mai multe orașe din SUA, iar recent au ajuns și la Las Vegas. Ionel Istrati a postat pe o rețea de socializare un filmuleț…

- Nicolae Guta este in al noualea cer de cand a aflat ca urmeaza sa devina tatic pentru a 12-a oara si-si rasfata sotia cum stie mai bine. Manelistul i-a luat un cadou de 50.000 de euro si o tine in puf.

- Nicolae Guța este, acum in culmea fericirii. Și nici nu ar putea fi altfel, avand in vedere ca frumoasa lui soție ii poarta copilul in pantec. Dar, ca un barbat care este foarte atent la ceea ce iși dorește partenera lui de viața, manelistul i-a facut o surpriza de proporții.

- Sportiva franceza Marion Bartoli, care s-a retras din activitate in urma cu patru ani si a anuntat ca va reveni in circuitul profesionist de tenis, a povestit cum a trait un adevarat calvar alaturi de fostul iubit, care ii spunea ii fiecare zi cat de grasa este. Marion Bartoli s-a luptat cu un virus…

- Focoasa blonda a intrat in lumea showbiz-ului in anul 2011, cand a primit un rol secundar in reality-telenovela „Iubiri secrete”, dupa asta au urmat și alte roluri in diferite emisiuni difuzate de posturi naționale de televiziune. Luisa Purdescu, caci despre ea este vorba, a cam intrat intr-un…

- Cum s-a imbracat Nicolae Guța de Revelion. Daca fiica lui, Nicoleta și soțul acesteia au fost extrem de eleganți, manelistul a preferat sa poarte un trening și s-a pozat in picioarele goale. Dupa ce s-au fotografiat langa brad, cei trei au mers la un restaurant, unde au sarbatorit Revelionul. Alaturi…

- Fericire mare pentru Nicolae Guta si Cristina! Desi s-au certat de nenumarate ori, cei doi au reusit sa-si depaseasca problemele, iar acum sunt mai fericiti ca niciodata. Vestea care a schimbat totul a fost una care l-a inveselit enorm pe manelist. Cristina si Nicolae Guta urmeaza sa devina parinti!

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina, soția acestuia, pare sa fi reintrat intr-o pasa cat se poate de buna. Iar acum, dupa certuri fara sfarșit, cei doi par sa se iubeasca mai mult ca oricand. iar motivele sunt lesne de ințeles.

- Oana Zavoranu a facut dezvaluiri intime in cadrul unei emisiuni de televiziune. Ea a explicat ca a ramas insarcinata de mai multe ori, dar a explicat ca iși dorește o mama-surogat atunci cand va decide sa devina mamica. Oana Zavoranu este casatorita cu Alex Ashraf . Acesta este cel de-al doilea soț…

- Dupa ce Roxana Dobre a fugit de acasa, de langa Florin Salma, cu tot cu jumatate de milion de euro, cantaretul de manele si-a postat pe retelele de socializare o fotografie alaturi de copiii sai, Bety si Danny. Dupa ce a avut o relatie de trei ani, povestea de dragoste dintre Florin Salam si Roxana…

- Nicolae Guta nu mai rezista langa Cristina si e hotarat sa bage divort si sa devina din nou un barbat liber. Manelistul trebuie sa plateasca insa bani greu daca vrea sa fie din nou burlac.

- Bianca Dragușanua avut mai multe relații inainte de Victor Slav. Despre una dintre acestea a facut vedeta dezvaluiri, la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Catalin Botezatu, dezvaluiri senzationale despre Bianca Dragusanu. "Mi-a plans in brate. Sufera mult..." "Eram inselata des…

- Dupa ce Cristina, soția lui Nicolae Guța, și-a facut de cap intr-unul dintre cluburile de manele din București, ignorandu-l pe manelist, scandalul a fost unul uriaș la ei acasa. De fapt, scandalul a fost destul de mare incat intre cei doi sa se rupa, din nou, orice fel de relație.

- Cristina, blondina care l-a luat de barbat pe celebrul Nicolae Guța, știe cu adevarat sa se distreze. Iar daca la evenimentele la care iși insoțește soțul zambește foarte rar și este reținuta, provocandu-l astfel pe manelist sa fie ”cuminte”, atunci cand este singura uita de... suparari.

- Relatia manelistului cu Cristina este una cat se poate de controversata, cei doi se impaca si se cearta la orice pas. Recent fosta sotie a lui Nicolae Guta a declarat in emisiunea „Star Matinal” cat de schimbat este acesta si cat de rau a ajuns de cand este cu iubita sa, Cristina.

- Patronul Tesla, miliardarul canadiano-american Elon Musk (46 de ani), a dezvaluit ca a suferit foarte mult dupa despartirea de actrita americana Amber Heard (31 de ani), de care spune ca a fost cu adevarat indragostit.

- Nicolae Guța pare sa aiba zile din ce in ce mai grele cu soția lui, Cristina. Iar aceasta, pare-se, este decisa sa ii arate manelistului ca ea este cea care conduce relația și, mai mult decat atat, ca nu este dispusa sa faca vreun compromis, așa cum au facut celelate femei care, de-a lungul timpului,…

- Nicolae Guta a slabit foarte tare in ultima perioada si a ajuns de nerecunoscut. Fanii s-au temut pentru sanatatea manelistului, asa ca acesta s-a hotarat sa isi faca analize, dupa ce sotia lui s-a gandit ca ar putea fi infectat cu virusul HIV. Din fericire, rezultatele au fost negative, dar cunoscutii…

- Beyonce de Romania spune cum sa slabit Nicolae Guța. Beyonce de Romania l-a dat in judecata pe Nicolae Guța, celebrul cantareț de manele, pentru a obține custodia fetiței. Blonda a precizat aseara, pentru emisiunea „Wowbiz”, de la Kanal D , și care este motivul pentru care a luat aceasta decizie, dar…

- Nicolae Guta e insurat cu Cristina dar inca ii face ochi dulci fostei sale iubite, Beyonce de Romania! El o mai viziteaza pe mama copilului sau, ocazie cu care i-a propus, mai in gluma mai in serios, o partida de amor! Mai mult, a adus vorba si de fiica lui, pe care si-a pus in gand sa o marite dupa…

- Nicolae Guța pare sa aiba din ce in ce mai multe probleme. Și nu doar financiare, ci și in viața de familie. Mai exact, in viața familiilor sale. pentru ca, daca a ajuns sa se imprumute de bani de la Cristina, actuala lui soție, manelistul are mari probleme și cand vine vorba de copiii sai din relațiile…

- Sotia lui “Regelui Manelelor” pare ca a cedat insistentelor acestuia de a-i darui un mostenitor. Si, ca orice viitoare mama grijulie, Cristina a fost surprinsa recent la o clinica medicala, unde avea o programare la un medic ginecolog.

- Dupa ce, ieri, au aparut primele imagini cu noul iubit al Simonei Halep, au inceput sa iasa la iveala tot felul de informații cu privire la relația lor, informații pe care Spynews.ro le-a aflat in exclusivitate. Iar povestea lor, pare-se, este una mai mult decat interesanta.

- Cristina, soția lui Nicolae Guța, pare sa fie, totuși, decisa sa ii faca hatarul lui Nicolae Guța și sa aiba copii. Motiv pentru care, de curand, ea a fost surprinsa in timpul unei vizite medicale pe care a facut-o la o clinica de specialitate, facand o serie de consultații și analize.

- Beyonce de Romania, pe numele sau adevarat Madalina Dumitru, a avut o relatie tumultoasa cu celebrul manelist Nicolae Guta, alaturi de care are si o fetita. Blonda se pare ca nici azi nu l-a dat uitarii pe manelist si inca se gandeste la acesta. Ceea ce a postat este dovada clara!

- Tatal lui Alex Iancu, al 59-lea mort din Colectiv, dezvaluiri șocante din spital, unde fiul lui a murit, desfigurat de flacari. Eugen Iancu face dezvaluiri cutremuratoare, la doi ani de la tragedia Colectiv, care a rapit 64 de suflete. „Cand am ajuns, m-a socat ca am vazut o mumie. (…) Cand am intrat…

- Nicolae Guța pare sa fie extrem de atent cu soția lui, mai ales cand vine vorba de rasfațul acesteia. Așa ca, ieri, cei doi au pus la cale ”evadarea” din București, deciși sa se bucure din plin de toate bucuriile pe care le pot avea, departe de București...