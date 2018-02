Stiri pe aceeasi tema

- Sotia fostului sef de stat Ion Iliescu, Nina Iliescu, a publicat, joi, pe blogul acestuia, in mod inedit, o precizare in care denunta aparitia unei serii de stiri false cu privire la pensia sa, ea apreciind ca, din pacate, productia de „fake news” este o industrie de viitor.

- Sotia fostului presedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a publicat un articol pe blogul sotului ei in care a aratat ca nu este adevarat faptul ca ar castiga lunar 10.600 de lei, asa cum a scris Evenimentul Zilei, aceasta stire fiind un „fake news“, potrivit sotiei fostului sef de stat.

- Nina este alaturi de sotul ei, Ion Iliescu, de aproximativ 66 de anui. Sotia fostului presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, are o pensie substantiala. Veniturile ei lunare sunt mai mari decat cele ale partenerului sau de viata.

- Fostul președinte Ion Iliescu a ajuns din nou la spital, insoțit de soția sa. Nina Iliescu a explicat ca medicii i-au schimbat tratamentul la picior și i-au recomandat inca o data sa nu iasa din...

