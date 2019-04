Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 22 de ani a fost omorata de un medic „lipsit de experiența” in sala de nașteri. Familia ei susține ca țipatul ingrozitor pe care l-a scos femeia a cutremurat tot spitalul.

- Cotidianul Marca a lansat un mesaj puternic in aceasta dimineața pentru jucatorii Madridului, inaintea Clasicului cu Barcelona, din manșa secunda a semifinalei Copei del Rey (1-1 in tur). Partida se joaca in aceasta seara, de la ora 22:00, și va fi in direct la TV Digi Sport. Pe coperta alba, citatul…

- Chelsea și Manchester City se infrunta ACUM in finala Cupei Ligii Angliei. Partida nu este transmisa la TV și poate fi urmarita in format liveSCORE cu video și foto pe GSP.ro. live » Chelsea - Man. City 0-0 Echipele de start Chelsea: Kepa - Azpillicueta, D. ...

- Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Dragan Djukic, a declarat, joi, ca Gyori Audi ETO KC este in mod clar favorita in partida de sambata din Liga Campionilor, dar a precizat ca formatia sa are sanse la victorie si continua sa creada in ele. "Vom intalni una dintre cele mai bune echipe…

- Simona Halep live cu Eugenie Bouchard! Un meci de zile mari se anunța marți, cand Halep joaca primul meci din turneul de la Dubai impotriva candiencei Eugenie Bouchard. Partida se joaca pentru turul 2 al competitiei in jurul orei 12:00, și poate fi urmarita in direct pe Digi Sport 1 sau online pe site-ul…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste la aceasta ora meciul de handbal masculin dintre formatia locala HC Dobrogea Sud si echipa portugheza FC Porto Sofarma.Partida conteaza pentru etapa a doua din grupa C a Cupei EHF.Dupa prima runda, FC Porto este liderul grupei, gratie victoriei de pe teren propriu…

- Dupa ce a arbitrat derbiul etapei a 23-a din Liga I, Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0, arbitrul Ovidiu Hategan va fluiera in Liga Europa. Aradeanul a fost delegat de UEFA sa conduca partida dintre Celtic Glasgow si Valencia, programata ...

- Mihai Pintilii (34 de ani) revine astazi ca titular pentru FCSB, dupa 5 luni și jumatate de pauza. Acesta va juca in partida cu Hermannstadt, care va avea fluierul de start de la ora 20:00. Mijlocașul a jucat ultima data pentru formația roș-albastra pe data de 2 septembrie 2018, 2-2 cu FC Botoșani,…