Nimic nu a mai rămas în picioare la Fortus. S-au furat şi „cuiele’ din pereţi Debandada de la firma Fortus continua la Iasi in conditiile in care din fabrica se vinde tot, inclusiv bunuri care nu sunt pe inventar, se fura ca in codru iar numarul angajatilor ajunge la 15. La inceputul procedurii de insolventa erau 1.500 de angajati. In urma unor operatiuni de verificare a evaluarii activului functional de la Fortus, care au avut loc recent si care s-a incheiat pe 6 septembrie a.c, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

