- CSM Bucuresti disputa miercuri al treilea meci din grupa E a Ligii Campionilor, pe terenul celei mai puternice echipe, Fenerbahce. Campioana Romaniei nu e complexata de adversara O victorie si o infrangere, e bilantul CSM Bucuresti, pana acum, in grupa E a Ligii Campionilor. Echipa pregatita de turcul…

- LIGA CAMPIONILOR. Scorul pe seturi a fost 19-25, 16-25, 25-16, 22-25, dupa 103 minute de joc. In cealalta partida a grupei, Dinamo Moscova – Fenerbahce Istanbul 1-3. In urmatoarea partida din grupa E se vor juca meciurile dintre Fenerbahce – Chemik Police (19 decembrie) si CSM Bucuresti –…

- Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Bucuresti, a invins joi, in deplasare, campioana Poloniei, Chemik Police, cu scorul de 3-1, in primul meci din grupa E a Ligii Campionilor, informeaza News.ro.Scorul pe seturi a fost 19-25, 16-25, 25-16, 22-25, dupa 103 minute de joc. In cealalta…

- CSM Bucuresti a invins echipa germana SG BBM Bietigheim cu scorul de 32-24 (14-13), duminica, in Sala Dinamo, si a castigat Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin. '''Tigroaicele'' au facut o prima repriza destul de modesta, nereusind sa se desprinda de ultima…

- Volei Alba Blaj a ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor, dupa ce a fost eliminata de Allianz MTV Stuttgart in ultimul tur preliminar. Ardelencele au castigat in tur cu 3-1, dar au cedat aseara cu 3-0 si set de aur (25-19, 25-17, 25-11; Setul de aur 15-7). In aceste conditii,...

- Azi a avut loc tragerea la sorți a grupelor din faza a 4-a a Ligii Campionilor la volei, atat la feminin, cat și la masculin. CSM București, campioana Romaniei, repartizata in a treia urna valorica, a ajuns in Grupa E, alaturi de Dinamo Moscova (Rus), Chemik Police (Pol) și Fenerbahce Istanbul (Tur).…