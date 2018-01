Stiri pe aceeasi tema

- Managerul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi a postat pe contul sau de Facebook un mesaj de incurajare pentru Simona Halep dupa finala pierduta la Australian Open impotriva danezei Caroline Wozniacki. "Atat de aproape. Nu inceta sa crezi, titlul de Grand Slam va veni. Esti o mare luptatoare…

- Ce a spus Wozniacki dupa finala cu Halep, caștigata de jucatoarea daneza dupa un meci dramatic, 7-6 (2), 3-6, 6-4. „Este un vis devenit realitate”, a declarat jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, care a castigat sambata primul sau turneu de Mare Slem, Australian Open, dupa…

- Simona Halep, 119 zile pe primul loc in clasamentul WTA. Halep a pierdut sambata, la Melbourne, a treia finala de Grand Slam din cariera in faza danezei Caroline Wozniacki . Tot jucatoarea nordica a trecut pe primul loc in ierarhia profesionistelor. De luni, 29 octombrie, romanca va ocupa poziția a…

- "Caroline a meritat victoria, datorita consecventei sale si pentru ca a muncit din greu. Insa cred ca Halep va avea din nou sansa ei. Este o competitoare dura si cu siguranta va ridica deasupra capului un astfel de trofeu", a afirmat Craybas, conform bbc.com. Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa,…

- Mesajul Simonei Gherghe dupa ce Simona Halep a fost invinsa in finala Australian Open. O mare susținatoare a sportivei, prezentatoarea tv a scris cateva cuvinte de incurajare pentru aceasta. Simona a postat o fotografie cu Simona Halep pe Facebook, dar si un mesaj de incurajare pentru cea pe care o…

- Ilie Nastase a încurajat-o pe Simona Halep sa continue, asta dupa ce tenismena a fost învinsa în finala de la Australian Open de catre Caroline Wozniacki. "Simona nu are alta opțiune decât sa continue. Ce poate sa faca, sa se opreasca? E greu sa treci…

- Simona Halep s-a declarat trista și extrem de dezamagita de infrangerea pe care a suferit-o sambata in finala de la Australian Open, in fața danezei Caroline Wozniacki. „Nu e ușor sa vorbesc acum. Vreau s-o felicit pe Caroline. Vreau sa-ți felicit echipa și pe tatal tau pentru tot ce a facut pentru…

- Stere Halep, tatal Simonei Halep, a declarat dupa ce Simona Halep a pierdut finala la Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, ca daneza Caroline Wozniacki a meritat sa castige electrizantul meci. Tot el a mai explicat si unele momente care au decis soarta partidei.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce…

- Pe mine, Simona m-a convins in acest turneu și in acest meci ca exista in om ceva dumnezeiesc, a comentat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu, imediat dupa incheierea finalei de la Australian Open, pierduta de Simona Halep, care este detronata astfel și din fruntea WTA de daneza Caroline…

- Simona Halep a declarat, sambata, ca daneza Caroline Wozniacki a meritat victoria in finala de la Australian Open si s-a aratat increzatoare ca va mai avea oportunitatea de a castiga un turneu de Grand Slam.

- Simona Halep a pierdut dramatic finala Australian Open 2018, disputata contra danezei Caroline Wozniacki. Simona va cobori pe locul 2 in topul WTA, incepand de luni, iar Caroline Wozniacki va fi noul numar 1 mondial.

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. La capatul unui meci fantastic, plin de dramatism și emoție, Caroline Wozniacki s-a impus in finala Australian Open in fața Simonei Halep, scor 7-6, 3-6, 6-4, și a caștigat primul titlu de Grand Slam din cariera.

- Sambata, la Melbourne, s-a disputat finala Australian Open intre romanca Simona Halep, numarul unu mondial, și daneza Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, pe o caldura torida, cu un joc insuflețit și echilibat. Primul set a fost caștigat, la limita de Caroline Wozniacki, (7)-6. Setul doi a revenit,…

- Prima reacție a Simonei Halep dupa finala pierduta la Australian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6 in fața Carolinei Wozniacki. Nu e ușor sa vorbesc acum. O felicit pe Caroline, a jucat bine tot turneul. Iți urez succes. A fost un turneu excelent pentru mine. A inceput prost cu acea accidentare. Sunt trista,…

- Caroline Wozniacki intra in istoria Australian Open, dar Simona Halep are si ea locul ei acolo, prin povestea frumoasca pe care a scris-o la Melbourne. Finala de pe Rod Laver Arena a fost una memorabila, cu un tenis aproape de perfectiune, cu momente dramatice, cu rasturnari de situatie. Rareori se…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase a oferit prima reacție dupa finala dramatica pierduta de Simona Halep la Australian Open in fața Carolinei Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. "Poate a avut și ea puțin ghinion la 4-3, a fost oprita din ritmul in care se afla pana atunci. Tenisul și turneele sunt facute…

- Simona Halep a pierdut finala Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, cu Caroline Wozniacki SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI 6-7, 6-3, 4-6, Simona isi pierde iar serviciul. SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI 6-7, 6-3, 4-3, Simona devine favorita, e randul adversarei sa apeleze la medic.…

- Simona Halep nu a reușit sa caștige turneul de la Melbourne, dupa ce a fost invinsa de Caroline Wozniacki in finala, scor 6-7, 6-3, 4-6. Daneza a caștigat primul turneu de la Mare Șlem din cariera și i-a furat și numarul 1 mondial Simonei Halep

- Simona Halep a pierdut prima finala disputata la Australian Open, cu daneza Caroline Wozniacki, un meci dramatic, cu o miza enorma, scor 6-7, 6-3, 4-6, cedand astfel și prima poziție din clasamentul WTA. O infrangere dureroasa, la urma careia adversara Simonei a devenit noul lider mondial, dupa o partida…

- Piotr Wozniacki, tatal numarului 2 WTA, a vorbit despre finala Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Tatal, care ii este și antrenor danezei, prevede un meci spectaculos intre cele doua."Vreau sa raman cu picioarele pe pamant inaintea meciului. Este un lucru important…

- Primele doua jucatoare din clasamentul mondial de tenis, constanteana Simona Halep si daneza Caroline Wozniacki, se confrunta astazi, 27 ianuarie, in finala Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. In joc este atat trofeul de Mare Slem, pe care nici Halep, nici Wozniacki nu l a cucerit…

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci, care locuieste in SUA, va urmari finala Australian Open, dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki, ea precizand, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca liderul WTA trebuie sa stie ca este incurajata si iubita de toti romanii."Fiecare meci al Simonei la acest Grand…

- Caroline Wozniacki ocupa locul 2 mondial in clasamentul feminin și poate deveni lider, daca se va impune in finala de la Melbourne, impotriva Simonei Halep, meci care va avea loc sambata, de la ora 10:30.Nascuta la Odense, pe 11 iulie 1990, Wozniacki a devenit jucatoare profesionista in iulie…

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci, care locuieste in SUA, va urmari finala Australian Open, dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki, ea precizand, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca liderul WTA trebuie sa stie ca este incurajata si iubita de toti romanii.

- Simona Halep este prima jucatoare româna care a ajuns în finala turneului Australian Open. În finala, Halep o va înfrunta pe Wozniacki, numarul doi mondial, într-un meci care are ca miza atât primul titlu de Mare Slem pentru ambele jucatoare, cât si…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Finala feminina de la Australian Open, Simona Halep – Caroline Wozniacki, este asteptata si de Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams. Reputatul tehnician le-a analizat pe cele doua jucatoare si a avut cateva sfaturi pentru sportiva noastra.

- Finala feminina de la Melbourne, dintre Simona Halep (1 mondial) și Caroline Wozniacki (2 mondial), are loc maine, de la ora 10:30 (ora Romaniei). Duelul a fost prefațat și de Roger Federer, campionul en-titre de la Melbourne.

- SIMONA HALEP. Liderul mondial al tenisului feminin, românca Simona Halep, a declarat, vineri, ca este relaxata si va da totul în finala de sâmbata a turneului Australian Open, la Melbourne, contra danezei Caroline Wozniacki.

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Francezul Patrick Mouratoglou a vorbit despre finala feminina de la Australian Open, dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Antrenorul Serenei Williams i-a explicat romancei unde trebuie sa se aștepte la o replica dura din partea danezei. "Este finala perfecta. Numerele 1 și 2 se dueleaza pentru…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, joi, ca poate a treia sa finala de Mare Slem, pe care o va juca sambata la Australian Open, va fi cu noroc. In finala, Halep o va infrunta pe daneza Caroline Wozniacki. Miza este dubla in meciul de sambata, una dintre jucatoare urmand sa castige in premiera…

- Managerul Campioanei Romaniei la fotbal, Gheorghe Hagi a postat un mesaj pe contul sau de Facebook in care o felicita pe Simona Halep pentru accederea inultimul act al competitiei de la Melbourne. "Campioana noastra e intr o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul. Mult succes, Simona…

- Simona Halep a reusit o performanta uluitoare la Australian Open. A batut-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7 si se bate pentru trofeu cu daneza Caroline Wozniacki. Mulți romani se gandesc la finala de sambata, dar si la meciul de Fed Cup, cu reprezentativa Canadei, din turul al doilea al Grupei…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, joi, in finala turneului de la Australian Open, dupa ce a invins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7, pe germanca Angelique Kerber, locul 16 mondial si cap de serie numarul 21. In ultimul act al competitiei, o va intalni pe Caroline Wozniacki, numarul doi mondial.

- Fostul mare jucator Mats Wilander o vede pe Caroline Wozniacki favorita in duelul cu Simona Halep din finala turneului de la Australian Open, care va avea loc sambata, de la ora 10:00. In opinia specialistului suedez, accidentarea la glezna a Simonei Halep, dar si serviciul lui Wozniacki vor face diferenta…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 2, vor juca sambata, de la ora 10:00, in finala Australian Open 2018. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. In finala de la Melbourne se vor duela principalele doua favorite. Simona Halep, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki,…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, joi, in finala turneului de la Australian Open, dupa ce a invins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7, pe germanca Angelique Kerber, locul 16 mondial si cap de serie numarul 21. In ultimul act al competitiei, o va intalni pe Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, potrivit…

- Simona Halep s-a calificat în finala de la Australian Open, dupa un meci dramatic în fața jucatoarei germane Angelique Kerber.Dupa finalul meciului, numarul 1 mondial a precizat ca se bucura ca a rezistat pâna la final, fiind cea de-a doua partida foarte lunga din…

- Simona Halep a reusit sa o invinga pe Angelique Kerber dupa un meci de infarct. Tenismena noastra a marturisit ca nu i-a fost usor sa castige si a stiut inca dinainte de a intra in teren ca va fi o partida grea.

- Simona Halep s-a calificat în finala primului Grand Slam din an, Australian Open, dupa un meci dur împotriva jucatoarei germane Angelique Kerber.Halep și-a învins adversara în trei seturi, cu scorul 6-3, 4-6, 9-7, într-o partida care a durat doua ore…

- Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, s-a calificat in finala de sambata a turneului de la Australian Open. Daneza a trecut de belgianca Elise Mertens, locul 37 WTA, scor 6-3, 7-6 (2). Va juca impotriva invingatoarei meciului Simona Halep - Angelique Kerber.Caroline a inceput excelent meciul. La…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a reușit cea mai buna performanța din cariera la Melbourne, reușind sa se califice in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2.Dupa victoria fenomenala in fața Karolinei Pliskova, Simona Halep a scapat de o…

- Dupa înfrângerea în fata Carolinei Wozniacki, sportiva din Spania Carla Suarez Navarro mizeaza pe un ultim act între numarul unu mondial, Simona Halep, si învingatoarea de la Turneul Campioanelor, daneza care a învins-o azi. Caroline…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara româncei Simona Halep, liderul mondial, în sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a învins-o luni în optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, în trei seturi,…

- Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open, dupa victoria incredibila reușita in fața lui Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13. In turul urmator, Halep se va duela cu japoneza Naomi Osaka (20 de ani), 72 WTA. Lupta pentru menținerea in fruntea clasamentului WTA este insa…

- Naomi Osaka (Japonia, 72 WTA) a vorbit despre meciul pe care il va avea cu Simona Halep, liderul mondial, in optimile de finala ale Australian Open. Sportiva spune ca va da totul pe teren indiferent de ce se va intampla si si-a adus aminte de celalalte confruntari pe care le-a avut cu romanca.

- Fostul lider mondial al tenisului feminin, Serena Williams, a transmis un mesaj dur pretendentelor care se lupta pentru primul loc în clasamentul WTA, ocupat acum de Simona Halep.Într-un interviu acordat recent pentru revista Vogue, Williams a vorbit despre revenirea ei…