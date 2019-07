Stiri pe aceeasi tema

- PUTEREA DRAGOSTEI. Adrian, fostul iubit al Ralucai din casa "Puterea dragostei" a facut un vlog in care dezvaluie ce se intampla, de fapt, in Istanbul și cum se comporta concurenții cand nu se afla in fața camerelor de filmat. Printre altele, Adrian a facut publica o inregistrare in care Mary povestește…

- Mihai Alexandru Nitescu (22 de ani), tanarul ploiestean care si-a injunghiat in abdomen fosta profesoara de matematica, a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor. Nițescu se afla in prezent in arest preventiv. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Prahova la șase luni de la comiterea faptei…

- Raluca a anunțat in urma cu cateva zile desparțirea de Ricardo, imediat dupa ce s-au intors din vacanța avuta in Grecia. Ruptura s-ar fi produs din cauza fostului iubit. Imediat a inceput un scandal monstru al declarațiilor intre cei doi, care și-au aruncat cuvinte urate și acuzații grave. Acum, Ricardo…

- Ricardo și Raluca au format, multa vreme, un cuplu la „Puterea dragostei”! Insa la scurt timp dupa ce au parasit casa dragostei cei doi s-au desparțit. Și nu oricum, ci cu un imens scandal. Cei doi iși aduc acuzații grave, iar Raluca s-a intors la fostul iubit! Citește și: Incepe castingul pentru sezonul…

- O femeie din Argentina a dat in judecata un motel dupa ce s-a aflat despre faptul ca ii era infidela partenerului de viața. Femeia a fost data de gol dupa ce a sosit acasa desfașuratorul plaților efectuate cu cardul. Femeia din orașelul Rosario, Argentina, a dat in judecata motelul unde se cazase cu…

- O femeie din Harghita cauta pamant de flori atunci cand a dat peste ceva extrem de periculos și a trait un adevarat șoc! Specialiștii s-au deplasat imediat la fața locului pentru a interveni!

- La 27 de ani și-a vazut moartea cu ochii. A ajuns cu chipul desfigurat la spital, unde prietenii și familia n-au recunoscut-o. Fostul iubit, cuprins de gelozie, a batut-o cu salbaticie și i-a aruncat cu televizorul in cap, asta in ce tanara il implora sa se opreasca.