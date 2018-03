Stiri pe aceeasi tema

- Situația salariilor din Primaria Timișoara e la mana... Liei Olguța Vasilescu! Mai exact, a subordonaților acesteia, care trebuie sa spuna daca este sau nu legala „restabilirea” pe care a vrut-o primarul Nicolae Robu pentru cațiva angajați. Juriștii din PMT au refuzat sa avizeze proiectul printr-o „pledoarie…

- Liceul Teoretic "Ovidius" devine singurul liceu din lume care castiga Marele Premiu de doua ori in istoria competitiei si Premiul Special pentru cea mai buna lucrare stiintifica "NSS Bruce M. Clark, Jr. Memorial Space Settlement Award" care se va decerna in cadrul conferintei internationale care se…

- Vladimir Putin a asigurat duminica, dupa ce a votat la un birou de votare din Moscova, ca va fi multumit cu orice scor care ii va permite sa fie reales pentru al patrulea mandat, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Intrebat despre procentul de voturi pe care il considera satisfacator, presedintele…

- Incendiul de la Termocentrala Turceni a fost lichidat in jurul orei 04.00. Nu au fost stabilite cauzele, iar pagubele sunt in curs de estimare. Focul a cuprins marți noaptea mai multe dulapuri electrice din cadrul grupului energetic 7. Nu au ...

- Cameron Diaz este o actrița foarte talentata și extrem de indragita de public, remarcandu-se in mod deosebit grație rolurilor sale din The Mask (Masca) și Ingerii lui Charlie. Din pacate, fanii lui Cameron Diaz ii vor duce indelung dorul, deoarece actrița a ales sa-și lase pe loc secund cariera și sa…

- Providența i-a scos in cale, la momentul potrivit, un om potrivit, care a intuit ca misiunea de a salva oameni in momente dintre cele mai critice este adevarata ei menire. Era in liceu și credea ca va face Literele sau Dreptul. A invațat pentru Medicina, a intrat din primul an la Iași și a absolvit…

- "Pentru a onora memoria lui Davide Astori, Cagliari si Fiorentina au decis sa retraga tricoul cu numarul 13", se arata pe contul de Twitter al Fiorentinei. "Acest tricou este al tau pentru totdeauna", este mesajul de pe fotgrafia care insoteste anuntul. Davide Astori a incetat din viata in noaptea de…

- "Una Mujer Fantastica/ A fantastic woman", de Sebastian Lelio, a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj strain, la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Natalia Intotero - vizita in regiunile istorice Cernauti si Transcapatia Cernauti. Foto: wikipedia.org Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, a solicitat autoritatilor din Ucraina sa modifice articolul din Legea Educatiei care îngradeste dreptul comunitatii românesti…

- Actorii Brad Pitt si Leonardo DiCaprio vor juca impreuna, pentru prima data, intr-un film. Este vorba depre “A fost odata in Hollywood” a lui Quentin Tarantino, film ce va fi lansat in august 2019. Filmul este descris ca fiind “o poveste se desfasoara in Los Angeles in 1969, in plina era a hipiotilor…

- TRAGEDIU O femeie de 80 de ani, Maria Putanu, din satul Armasoaia, comuna Pungesti, si-a pierdut viata intr-un incendiu devastator, care i-a cuprins in seara de 28 februarie, casa. Focul i-a mistuit batranei casa si i-a luat viata. Batrana locuia singura, dar de ceva vreme mai statea cu ea inca o femeie…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, cum a recaștigat Cristi Minculescu dreptul sa cante sub numele IRIS. Va aratam, in premiera, documente din dosarul in care Ioan Dumitrescu a cerut ordonanța președințiala prin care Cristi Minculescu, Doru Borobeica și Valter Popa…

- Leonard Doroftei a anunțat recent ca vrea sa debuteze in cariera de antrenor. "Oricat as vrea, nu pot sta departe de lumea boxului. Este ca un drog pentru mine. M-am decis sa implic din nou, de asta data ca antrenor. Intentionez sa-mi deschid cat de curand o sala a mea, unde sa-i antrenez…

- Cuplul din Canada poate incepe acum sa-și reconstruiasca viața dupa ce au aflat ca sunt marii caștigatori ai Loteriei Atlanticului. Bill Pendergast și soția lui au caștigat un milion de dolari in aceasta luna, la aproape doi ani dupa ce casacu toate bunurile lor au fost distruse intr-un incendiu. …

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a etichetat vineri legea anti-imigratie propusa de Ungaria drept "un asalt impotriva drepturilor omului" si a cerut guvernului de la Budapesta sa apere dreptul la libertatea de asociere, informeaza Reuters. Guvernul de la Budapesta a inaintat marti in…

- Rusoaica Maria Sarapova si americanca Madison Keys, finalista la US Open, au anuntat ca nu vor mai participa la turneul de tenis de la Dubai (WTA), de saptamana viitoare, scrie dcnews.ro. Anunțul a fost facut de organizatorii din Emiratele Arabe Unite.

- Locuitorii cartierului bucurestean trebuie sa mai astepte finalizarea Magistralei 5 de metrou pana prin trimestrul 1 al anului 2019, cel mai optimist termen anuntat de autoritati, desi trebuia sa fie gata anul acesta, si asta dupa nenumarate amanari. Constructia noilor statii e aproape gata, insa amenajarea…

- Cîrstea a spus despre jocul facut ca nu a fost unul extraordinar, însa a subliniat ca nici nu era nevoie. "Ma bucur ca am început cu dreptul, asta e cel mai important, ca am adus primul punct. (...) Am început meciul bine, am facut o încalzire buna. Stiam…

- Maluma, cel mai hot artist latino-american al momentului care face ravagii la nivel internațional cu piesele sale și colaborarile de excepție cu artiști celebri precum Shakira, Ricky Martin sau Thalia, a fost acuzat de plagiat. Maluma i-a furat o piesa lui Fuego? Asculta mai jos si compara! Piesa Corazon…

- Intrebat de jurnalisti, la Parlament, daca a fost instiintat de Administratia Prezidentiala de absenta sefului statului, Liviu Dragnea pare ca sare in apararea lui Iohannis. Seful PSD sustine ca e dreptul presedintelui sa plece cateva zile, unde doreste."Nu am fost instiintat si nici nu trebuia…

- Pompierii maramureseni au intervenit in intervalul 4-5 februarie in patru situatii de urgenta. Duminica, echipa pirotehnica a inspectoratului a ridicat o grenada defensiva din localitatea Leordina. Grenada a fost gasita in urma demolarii unui imobil vechi. Tot ieri, pompierii sigheteni, impreuna cu…

- Celebrul antrenor de gimnastica Octavian Bellu are venituri departe de performanțele pe care le-a reușit de-a lungul vremii in sportul care a adus Romaniei numeroase medalii olimpice, mondiale și europene. Octavian Bellu, care are o fiica pe nume Iolanda , este cel mai titrat antrenor din lumea gimnasticii…

- Actorul Casey Affleck s-a retras din lista prezentatorilor galei Oscar 2018, unde urma sa inmaneze trofeul categoriei "cea mai buna actrita in rol principal", scrie Variety. Un reprezentant al Academiei de film americane a confirmat joi retragerea lui, scrie adevarul.ro.

- Un numar de 31 de persoane au fost ucise si alte peste 40 ranite intr-un incendiu care a cuprins un spital din Miryang (sud-est), vineri dimineata, au precizat pompierii, citati de agentia sud-coreeana Yonhap.Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala),…

- Au trecut 20 de ani de cand telenovela Esmeralda ne ținea cu sufletul la gura, episod dupa episod, insa, cu siguranța n-am uitat-o pe frumoasa actrița, Leticia Calderon, care i-a dat viața personajului feminin principal. Povestea de dragoste dintre Esmeralda, o tanara oarba și saraca, și Jose Armando,…

- Avocatul Poporului (AP) s-a autosesizat si efectueaza o ancheta la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, dupa decesul unei femei survenit la inceputul acestei luni in unitatea medicala. Potrivit unui comunicat al AP remis, joi, AGERPRES, ancheta vizeaza posibila incalcare a articolelor 22 si 34…

- „The Shape of Water”, filmul lui Guillermo del Toro, este lider la capitolul nominalizari. Pelicula a fost intrat, printre altele, in cursa pentru „Cel mai bun film” și „Cel mai bun regizor. Desigur, din urma vin filme apreciate de critici, precum „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”,…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in SUA, la al doilea Mars al Femeilor, la un an de investitura lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza Reuters. Manifestatii au avut loc la Washington, New York, Los Angeles, Chicago si in alte 250 de orase, iar personalitatile care au luat cuvantul…

- Ei au castigat cel mai bine in 2017 in muzica romaneasca Anul 2017 a fost deosebit de profitabil pentru o mana de artisti, aceia care au avut multe hituri difuzate la radio sau care sunt renumiti pentru faptul ca ofera show-uri live de calitate. Altii, din reclame si emisiuni TV. Cumulat, acestia au…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a declarat vineri, 19 ianuarie, in cadrul unui interviu pentru presa din Letonia, ca Federatia Rusa a incalcat dreptul international atunci cand a decis sa-si mentina trupele militare in Transnistria. In acest context, speakerul a anuntat ca…

- Doi copii de 3 si 4 ani, lasati nesupravegheati de parinti, au aprins in timp ce se jucau cateva haine, de la care s-a aprins interiorul camerelor de locuit. Cei doi s-au speriat si au iesit din locuinta, un frate mai mare vazand flacarile si reusind sa sune la pompieri.Incendiul a avut loc in ...

- Social-democratii s-au reunit luni in sedinta Comitetului Executiv National, dupa ce mai multi lideri au solicitat o intalnire pentru rezolvarea disputelor din partid, care au culminat cu ruptura dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne Carmen Dan, protejata lui Liviu Dragnea. Dupa o sedinta…

- Presedintele Parlamentului Ungariei, Kover Laszlo, a declarat, sambata, la Turda, ca trebuie sa se raspunda "pe un ton calm, pasnic si tolerant" afirmatiilor premierului Mihai Tudose pe tema tinutului secuiesc, transmite Agerpres.

- O purtatoare de cuvant a politiei din Los Angeles a declarat, vineri, ca Divizia Jafuri si Omucideri din cadrul LAPD investigheaza o plangere, insa nu a oferit mai multe informatii.„Tot ce putem face este sa confirmam ca este in desfasurare o ancheta (cu privire la o fapta) din 2005'', a declarat…

- Pompierii baimareni au intervenit, cu doua echipaje de stingere și un echipaj de prim ajutor, in aceasta dimineața pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o magazie din localitatea Tauții Magherauș. Focul a mistuit magazia din lemn pe o suprafața de aproximativ 20 de metri patrați. Focul a mai distrus…

- Aproape doua treimi din veniturile la bugetul federal elvetian sunt asigurate de taxa federala directa si TVA. Insa dreptul guvernului federal de a percepe aceste doua taxe este limitat pana la finele lui 2020, iar in data de 4 martie 2018 alegatorii elvetieni se vor pronunta prin vot asupra unei noi…

- Un barbat din comuna suceveana Siminicea a vrut sa o aduca acasa pe amanta sa, sustinand ca ar fi o verisoara. Sotia sa si-a dat seama de tot si nu a fost de acord cu cele propuse de barbat. Intre cei trei a izbucnit un scandal monstru, ce a fost aplanat de catre doi agenti. Amanta a plecat de la domiciliul…

- Poate cea mai buna dovada a faptului ca Alexandra Dinu a reusit sa puna bazele solide ale unui nou inceput la Hollywood a fost venirea la Bucuresti a lui Adrien Brody, partenerul ei din pelicula „Bullet Head” ( Capcana mortala). O vizita facuta la invitatia ei, care a atestat succesul de care se bucura…

- O femeie de 31 de ani, de profesie psiholog, a avut parte de nunta pe care și-a dorit-o, însa nu și de locația mult visata. Femeia suferea de cancer și a fost nevoita sa-și faca nunta în spital. Heather și Dave Mosher s-au casatorit cu doar câteva zile înainte…

- Oamenii au incercat sa stinga incendiul, dar flacarile erau prea puternice, asa ca au sunat la 112 sa cheme ajutoare. Focul extrem de violent s-a extins cu repeziciune si la casa. Pompierii au intervenit de urgenta si au reusit sa salveze locuinta. Au ars insa trei tone de fan. Cauza incendiului…

- Deputatul Liviu Plesoianu a anuntat pe contul personal de socializare ca nu vrea sa faca niciun compromis si, in acest context, si-a retras semnatura de pe doua proiecte legislative pregatite de colegii sai. Face un apel totodata la ceilalti care au semnat cerandu-le: sa citeasca forma in care a fost…

- Inca incercam sa aflam care sunt parghiile care gestioneaza puterea nevazuta in Romania. De cate ori a castigat PSD alegerile, a castigat dreptul de a guverna. Si anul acesta a castigat si dreptul de a legifera, dar puterea nu e detinuta de noi", a spus Liviu Dragnea. „Cand vorbesti de putere vorbesti…

- Raed Arafat a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Satu Mare, ca intre viteza de a rezolva incendiul izbucnit la sonda de gaz din zona localitatii Moftinu Mare si siguranta trebuie gasit un echilibru. “Intre viteza mare de a rezolva problema si siguranta, noi…

- Politia din Los Angeles a fost chemata sambata seara sa examineze un colet suspect adresat ministrului american al finantelor Steve Mnuchin. Genistii au stabilit in final ca pachetul, gasit pe aleea spre casa unui vecin al ministrului din faimosul cartier Bel Air, nu contine explozibil, ci balegar,…

- Mirela Vaida, Fuego și nea Marin Barbu sunt invitații lui Dan Negru, sambata, 23 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o ediție de sarbatoare a show-ului "Guess My Age – Ghicește...