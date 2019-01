Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul pentru aparare aerospatiala nord-americana (NORAD) a anuntat ca va monitoriza si anul acesta calatoria lui Mos Craciun in jurul lumii, desi, de vineri, de la miezul noptii, activitatea administratiei federale din SUA a fost blocata partial, potrivit newsweek.com.

- Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospatiala (NORAD) a anuntat ca va monitoriza si in acest an calatoria pe care Mos Craciun o va face in jurul lumii in noaptea de Ajun, traditie de peste sase decenii care nu va fi afectata de faptul ca in SUA administratiile federale sunt blocate partial.

- Sfantul Nicolae a trait in secolele II-III d.Hr. Data de 6 decembrie este data mortii sale, in anul 352. El a mostenit o mare avere de la parintii sai, insa n-a dorit sa pastreze banii si i-a impartit cu cei mai putin norocosi din acest punct de vedere. Legenda spune ca Nicolae se deghiza…

- O furtuna violenta a taiat joi practic toate comunicatiile dintre un arhipelag din Golful Sf. Laurentiu (Quebec) si restul continentului, provocand o pana majora de electricitate, iar armata canadiana a fost chemata in ajutor, relateaza AFP. "Este genul de solicitare pe care o facem atunci…

- VIVO! Cluj-Napoca ii provoaca pe toți clienții sa ținteasca cat mai departe cu un avion de hartie. In perioada 18 octombrie și 16 noiembrie clienții care se inscriu online vor participa in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fiica afaceristei Simona Kovaks din Targu Jiu pe nume Taisia Vlasie, in varsta de 28 de ani a reușit se poate declara o tanara realizata atat pe plan sentimental cat și profesional. Absolventa a Facultații de Drept din cadrul Universitații București, Taisia este avocat definitiv al Baroului…

- Un tanar britanic aflat intr-o calatorie in jurul lumii cu bicicleta in incercarea de a stabili un record mondial a ramas fara pretiosul vehicul, care i-a fost furat in nordul Australiei, dupa ce a strabatut 20 de tari si 11.000 de kilometri, relateaza miercuri DPA. Marti, in cea de-a 103-a zi a tentativei…

- Intr-un editorial pentru Adevarul, europarlamentarul Traian Ungureanu face o analiza pe tema rezultatului referendumului pentru familie dar și a principalelor cauze care au dus la acest rezultat.Adevarul: Lucrurile trebuie spuse tare si clar, cit mai e voie si timp. Referendumul avortat…