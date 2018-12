Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanța s-a impus, astazi, in Sala Sporturilor, in fața celor de la CSM București, scor 30-23 (19-16), intr-o partida contand pentru etapa a Xll-a din Liga Naționala. In urma acestui succes, constanțenii au urcat pe prima poziție a clasamentului, cu 30…

- HC Dobrogea Sud Constanta a invins in deplasare formatia suedeza HK Malmo, cu scorul de 23-22 (9-14), sambata, in prima mansa din turul al treilea preliminar al Cupei EHF la handbal masculin. Echipa de la malul Marii Negre a facut o repriza secunde excelenta, dupa ce la pauza era condusa la o diferenta…

- Dupa o victorie chinuita pe terenul Lituaniei, naționala de fotbal a Romaniei se afla in fața celui mai important test din grupa de Liga Națiunilor, tricolorii urmand sa dea piept pe Arena Naționala cu puternica formație a Serbiei. Disputa va putea fi urmarita in direct pe Protv și LiveText pe HotNews.ro…

- Acesta este cel mai mare exercitiu organizat de Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Raspunsului la Dezastre (EADRCC) al NATO si el este gazduit pentru prima data de catre Serbia. La exercitiu, care se va incheia pe 11 octombrie, participa aproximativ 2.000 de persoane din 38 de tari.…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a castigat fata probleme meciul tur cu echipa ceha Talent Robstav MAT Plane, jucat in aceasta seara la Constanta, in turul doi al Cupei EHF.Gazde s au impus cu 28 21 15 15 .Pentru HC Dobrogea Sud au marcat Nikola Crnoglavac 5 goluri, Stevan Vujovic…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a realizat in aceasta seara o importanta victorie in Liga Nationala, invingand pe teren propriu vicecampioana Steaua Bucuresti, in etapa a cincea a campionatului. Formatia de pe litoral s a impus cu 30 25 16 14 .Pentru echipa gazda au marcat Nikola…

- Interul dreapta al Potaissei Turda, Roman Zacaciurin, a suferit o accidentare grava in partida dintre Poli Timișoara și Potaissa Turda, disputata miercuri, 12 septembrie și incheiata la egalitate,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Trei avioane care veneau de la Tirana, Abu Dhabi si Atena si se indreptau spre Belgrad au fost redirectionate, miercuri, la Timisoara, in urma unei probleme aparute pe aeroportul din capitala Serbiei, relateaza News.ro.