- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, care a anuntat recent ca se va retrage din functie, a facut apel Natiunilor Unite sa isi retraga misiunea din Kosovo, afirmand ca aceasta si-a indeplinit deja scopul, relateaza site-ul de stiri Balkan Insight, informeaza Mediafax.Intr-o scrisoare…

- Opoziția din Muntenegru, Frontul Democrat și Consiliul Național Sarb, care reprezinta comunitatea etnicilor sarbi, a anunțat luni ca va lansa o petiție pentru a anula decizia Podgoriței de a recunoaște independența statului Kosovo, relateaza site-ul publicației Balkan Insight, citat de Mediafax.

- Comisia pentru libertați civile, justiție și afaceri interne din cadrul Parlamentului European a votat joi in favoarea liberalizarii vizelor pentru Kosovo, dupa ce Comisia Europeana a afirmat in luna iulie ca statul a indeplinit ultimele doua condiții in acest sens, relateaza Balkan Insight, potrivit…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a anunțat vineri ca va efectua o vizita oficiala in Kosovo la inceputul lunii septembrie, in aceeași perioada in care la Bruxelles va avea loc o noua runda de discuții privind normalizarea relațiilor intre Belgrad și Priștina, relateaza publicația Balkan Insight.

- Seful Comandamentului Fortelor Aliate Intrunite cu sediul la Napoli, admiralul James Foggo, a anuntat miercuri ca NATO este pregatita sa intervina in cazul izbucnirii unor evenimente violente in nordul Kosovo, relateaza site-ul publicatiei Balkan Insight.

- Ambasada Romaniei la Viena are in atentie accidentul rutier produs in apropierea orasului Sankt Polten, in care a fost implicat un autoturism inmatriculat in Romania.Misiunea diplomatica a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii suplimentare…