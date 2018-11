Stiri pe aceeasi tema

- Administrația de la Moscova a cerut Consiliului de Securitate ONU sa discute despre sancțiunile impuse Coreei de Nord in urmatoarea ședința, care va avea loc joi, decizie care a urmat dupa amanarea intalnirii dintre oficialii nord-coreeni și americani, relateaza Reuters, conform Mediafax.

- Coreea de Sud ia in considerare ridicarea sanctiunilor economice menite sa oblige Coreea de Nord sa renunte la programul sau nuclear, fapt ce evidentiaza ruptura dintre Seul si Washington, noteaza The Guardian....

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Rusia ca „triseaza” pentru ca nu respecta sanctiunile impuse Coreei de Nord de catre ONU si a declarat ca Washingtonul „are dovezi de incalcari consistente si variate ale rusilor”, scrie Reuters.Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU…

