- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a multumit lui Nikki Haley, ambasadoarea SUA la ONU care tocmai si-a dat demisia, pentru sprijinul sau pentru Israel si pentru faptul ca a luptat impotriva "ipocriziei" in cadrul organizatii, relateaza marti Reuters. "As vrea sa-i multumesc ambasadoarei Nikki…

- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, si-a prezentat demisia presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane. ”Presedintele Trump si ambasadoarea Nikki Haley se vor intalni in Biroul Oval la 10:30 in aceasta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat marți (11 septembrie) decizia Statelor Unite de a inchide Biroul Reprezentanților Palestinieni la Washington, ultima dintr-o serie de masuri luate de Donald Trump impotriva palestinienilor. In aceeași zi, palestinienii au anunțat ca și-au intetit eforturile…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, fara a aduce dovezi, companiile care administreaza retelele de socializare ca se amesteca in viitoarele alegeri de la mijloc de mandat din noiembrie, spunand ca aceste firme sunt 'super-liberale', conform unui interviu aparut miercuri in Daily Caller,…

- Presedintele american Donald Trump a reluat miercuri atacurile impotriva companilor si platformelor tehnologice, intre care Twitter, Facebook si Google, divizie a grupului Alphabet, afirmand ca acestea ”incearca sa reduca la tacere” oamenii si sugerand, fara sa aduca dovezi, ca activitatile lor ar putea…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a laudat luni "pozitia ferma" a lui Donald Trump asupra Iranului dupa declaratii de o virulenta rara facute de presedintele SUA impotriva Teheranului, a anuntat biroul lui Netanyahu, informeaza France Presse. "Vreau sa aduc omagiu pozitiei ferme exprimate…

- ”Catre Presedintele Iranului Rouhani: NICIODATA SA NU MAI AMENINTI STATELE UNITE SAU VEI SUFERI CONSECINTE CUM PUTINI AU MAI SUFERIT INAINTE” a scris Donald Trump pe contul lui de Twitter. Donald Trump a adaugat de asemenea:”NU MAI SUNTEM O TARA CARE SA TOLEREZE CUVINTELE TALE NEBUNESTI…