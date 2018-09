Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela l-a acuzat miercuri pe presedintele american Donald Trump ca instiga la o "insurectie militara", dupa ce acesta a declarat ca omologul sau venezuelean Nicolas Maduro ar putea fi "indepartat foarte repede" de la putere daca "militarii decid sa faca acest lucru", relateaza AFP preluata de…

- Administrația din Statele Unite a decis marți impunerea unui nou set de sancțiuni care o vizeaza pe soția președintelui Nicolas Maduro, pe vicepreședintele din Venezuela și pe ministrul Apararii, relateaza Reuters.Decizia de a impune un nou set de sancțiuni este legata de dezaprobarea Statelor…

- Responsabili ai administratiei Trump s-au intalnit in secret cu militari venezueleni rebeli pentru a analiza posibilitatea rasturnarii de la putere a presedintelui Nicolas Maduro, dar in final au decis sa nu dea urmare discutiilor, a afirmat sambata cotidianul New York Times, citat de AFP. Citește…

- Parintii Primei Doamne a Americii, Melania Trump, au primit joi cetatenia americana, a declarat agentiei France Presse unul din avocatii lor, Michael Wildes. Viktor si Amalija Knavs, socrii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, au depus juramantul de cetateni in cadrul unei ceremonii desfasurate…

- Sase oameni suspectati ca ar fi participat la tentativa de asasinat asupra presedintelui din Venezuela, Nicolas Maduro, au fost arestati. Unul dintre indivizii retinuti e banuit ca a fost implicat intr-un atac armat comis, anul trecut, la o baza militara din orasul Valencia.

- Presedintele columbian in exercitiu, Juan Manuel Santos, i-a cerut sambata omologului sau american, Donald Trump, sa stea de vorba cu presedintele rus Vladimir Putin si sa-l convinga sa renunte sa mai sprijine regimul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, transmite EFE. "Pentru a contribui…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro le-a cerut miercuri fortelor armate sa fie pregatite, dupa aparitia unor informatii de presa in SUA conform carora presedintele american Donald Trump a luat in considerare vara trecuta posibilitatea de a invada Venezuela.

