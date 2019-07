Stiri pe aceeasi tema

- Audi a prezentat oficial in aceasta dimineața fotografiile și informațiile oficiale ale celei mai puternice versiuni din gama SUV-ului Q8. Daca cea mai puternica versiune Q8 era, pana astazi, 55 TFSI (V6 benzina de 3.0 litri și 340 CP), noul Audi SQ8 ofera un motor V8 biturbo de 4.0 litri care dezvolta…

- Producatorul de pantofi Fibalco si-a retehnologizat fabrica din Segarcea cu fonduri europene, obtinute in repetate randuri. De la fete pentru incaltaminte, producatorul a trecut la productia integrala de pantofi, marea parte a productiei ajungand la export. Dupa ce a fost testata serios de catre reprezentantii…

- S-a stins la varsta de 87 de ani senatorul Richard Lugar, o figura importanta pe scena politica a Statelor Unite din ultimele decenii. A reprezentat statul Iowa in Senat dupa anul 1977 și a condus in mai multe ma...

- Un soldat american a murit luni in urma ranilor suferite intr-un incident "non-combatant" in orasul kurd sirian Kobane, a anuntat Departamentul Apararii Statelor Unite, citat marti de DPA potrivit Agerpres. Michael Thomason, in varsta de 28 de ani, facea parte din Operation Inherent Resolve…

- Producatorul american ”Fisher Price” a retras de pe piata aproape cinci milioane de balansoare pentru bebelusi.Anuntul vine dupa ce autoritatile americane pentru protectia consumatorulului au constatat ca 32 de copii au murit în ultimul deceniu dupa ce au fost lasati de parinti…

- Tesla a efectuat in aceasta saptamana o serie de modificari importante in gama lui Model 3. Prima dintre ele a vizat eliminarea din configurator a versiunii de baza Standard disponibila doar pe piața americana pentru 35.000 de dolari, la numai cateva saptamani dupa ce fusese anunțata. Oficialii constructorului…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat din nou marti ca este pregatit sa inchida frontiera de sud a Statelor Unite daca autoritatile mexicane nu actioneaza pentru a stavili intrarea migrantilor in SUA, relateaza AFP. "Daca ele nu fac asta sau daca nu ajungem la un acord cu Congresul,…