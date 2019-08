Nigeria: Zeci de morți în lupte intense între armată și jihadiști Lupte intense între o forța regionala și gruparea Stat Islamic în Africa de Vest (ISWAP) s-au soldat cu zeci de morți, dintre care cel puțin 25 de soldați și peste 40 de jihadiști, în nord-estul Nigeriei, au declarat joi pentru AFP surse din serviciile de securitate.



"Teroriștii au ucis 20 de soldați nigerieni și cinci soldați din Ciad în lupte intense soldate cu 47 de morți în rândul teroriștilor", a relatat o sursa militara, sub acoperirea anonimatului.



