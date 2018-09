Stiri pe aceeasi tema

- O nava ce opereaza sub pavilion elvetian a fost atacata in largul apelor nigeriene, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Berna, presa informand ca 12 membri ai echipajului au fost rapiti, transmite AFP.

- Incidentul s-a petrecut, joi, la bordul unui aeronave care zbura intre Guwahati si New Delhi. Trupul fara viața a nou-nascutului a fost descoperit de echipajul de zbor al companiei Air Asia, chiar inainte de aterizarea avionului. Din primele informații ale poliției, o tanara de 19 ani din Assam este…

- Ministerul sud-coreean de Externe l-a convocat sambata pe un diplomat rus pentru a-i cere explicatii dupa ce doua avioane militare ruse au patruns in mod neautorizat in spatiul aerian sud-coreean si a-i cere sa evite astfel de incidente, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin zece persoane au murit, iar alte 73 au fost ranite dupa ce un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, din cauza unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale, relateaza presa turca, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Cele mai multe victime au fost inregistrate in regiunile din centrul si vestul Nepalului, a precizat Banshiraj Acharya, secretar de stat adjunct in Ministerul de Interne.O femeie in varsta de 22 de ani, fiica ei si un vecin au murit dupa ce locuinta lor s-a prabusit luni in districtul montan…

- Strazi transformate in rauri, locuinte inundate si interventii pentru salvarea persoanelor surprinse de viituri. Acesta a fost, marti, peisajul in mai multe zone ale Greciei, unde s-au inregistrat ploi abundente. Iar pericolul nu a trecut. Ministerul de Externe de la Bucuresti ii informeaza pe romanii…