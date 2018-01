Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia UNICEF a avertizat, joi, asupra unei cresteri alarmante a numarului de copii folositi in zonele de conflict din intreaga lume pentru comiterea unor atentate sinucigase, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Un atac revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) asupra unui centru de antrenament al serviciilor afgane de informatii (NDS), la Kabul, s-a ”terminat”, iar cei doi atacatori au fost ucisi, a declarat luni un purtator de cuvant al politiei, Basir Mujahid, pentru AFP. ”Doar doi membri ai…

- Patru persoane au fost ucise dupa ce un convoi al Programului Alimentar Mondial (WFP) a fost prins intr-o ambuscada in nord-estul Nigeriei, a declarat un reprezentant al organizatiei, atacul avand loc intr-o zona unde sunt activi militantii gruparii teroriste Boko Haram.

- Patru oameni au fost ucisi intr-o ambuscada ce a vizat un convoi cu ajutoare al Programului Alimentar Mondial (PAM) al ONU, in nord-estul Nigeriei, a precizat duminica o purtatoare de cuvant a PAM, citata de Reuters. Atacurile asupra lucratorilor umanitari sunt relativ rare in conflictul…

- Polițiștii de frontiera din Timiș au reținut mai mulți cetațeni romani, sirieni și suedezi, parte a unui grup infracțional specializat in traficul de migranți. Grupul racola tineri carora le solicitau intre 100 și 200 de euro pentru a-i ajuta sa treaca din Serbia in Romania iar mai apoi in zona Schengen.…

- Doi civili și un kamikaze au murit luni intr-un atentat sinucigaș produs intr-o moschee din nordul extrem al Camerunului, unde atacurile imputate jihadiștilor nigerieni din Boko Haram sunt frecvente, transmite AFP, care citeaza surse concordante."Un kamikaze s-a aruncat in aer in aceasta…

- Doi civili si un kamikaze au murit luni intr-un atentat sinucigas produs intr-o moschee din nordul extrem al Camerunului, unde atacurile imputate jihadistilor nigerieni din Boko Haram sunt frecvente, transmite AFP, care citeaza surse concordante. "Un kamikaze s-a aruncat in aer in aceasta dimineata…

- "Un kamikaze s-a aruncat in aer in aceasta dimineața (luni) intr-o moschee din Kerawa", la frontiera cu Nigeria, a declarat pentru AFP o sursa de securitate din regiune. "Doi civili și atacatorul au fost uciși", a adaugat aceasta, confirmand bilanțul unui martor al atacului. "Atacatorul…

- Doi civili și un kamikaze au murit luni într-un atentat sinucigaș produs într-o moschee din nordul extrem al Camerunului, unde atacurile imputate jihadiștilor nigerieni din Boko Haram sunt frecvente, transmite AFP, care citeaza surse concordante. "Un kamikaze s-a aruncat în…

- Doi civili și un kamikaze au murit luni intr-un atentat sinucigaș produs intr-o moschee din nordul extrem al Camerunului, unde atacurile imputate jihadiștilor nigerieni din Boko Haram sunt frecvente, transmite AFP, care citeaza surse concordante. "Un kamikaze s-a aruncat în aer…

- Gruparea terorista Statul Islamic a dat publicitații o inregistrare șocant, in care un prizonier este mutilat de mai mulți copii. Acesta este acuzat de spionaj și torturat pana la moarte de mai mulți tineri. In inregistrarea șocanta, un barbat este legat cu lanțuri, iar apoi apoi mutilat. Doi adolescenți…

- Gigi Becali s-a implicat intr-o discuție cu tehnicianul Ionuț Chirila, care l-a acuzat ca-și face singur rau prin implicarea in alcatuirea echipei de start a lui Nicolae Dica. Prezent in studiou Pro X, Chirila a fost insa contrat de Gigi Becali, intrat in direct prin telefon. ...

- Momente de panica la un spectacol de circ din China. Un tigru a scapat in public in timpul reprezentatiei.Sute de oameni asistau la spectacol in momentul in care fiorosul animal a scapat din cusca si s-a napustit asupa multimii. Oamenii au inceput sa fuga panicati.

- Catalin Oprișan, mari probleme cu caldura. Redactorul de la A1.ro are caloriferele din casa reci si nu mai știe ce sa faca. "Oamenii deja ma roaga sa le fiu purtator de cuvant, sa facem greva, nu se poate asa ceva".

- 700 de galateni au protestat in fata Prefecturii blocand strada in ciuda rugamintilor jandarmilor de a lasa liber carosabilul. Apoi au pornit in mars pe principalele bulevarde ale orasului, tot pe mijlocul soselei. Oamenii au scandat nemultumiti de noul cod fiscal, de legile justitiei, au cerut alegeri…

- Tuturor ni s-a întâmplat sa avem gânduri persistente, de care pur si simplu nu putem scapa oricât am încerca. Oamenii de stiinta ar putea sti care este secretul pentru a scapa de ele. Cercetatorii au descoperit recent o substanta chimica din regiunea „memoriei“…

- Politia londoneza investigheaza un incident petrecut in urma cu putin timp in metrou. Statia Oxford Circus, din vestul Londrei, a fost evacuata. Autoritatile spun ca au fost alertate din cauza unui schimb de focuri. S-a actionat preventiv, exact ca in cazul unui atac terorist. Pe twitter, martorii povestesc…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți intr-o moschee din nord-estul Nigeriei. Este un loc preferat al gruparii jihadiste Boko Haram in ultimii opt ani, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție.

- Un atac cu bomba a lovit marți dimineața un oraș din nord-estul Nigeriei, iar bilanțul este sumbru.Cel puțin 50 de oameni au murit dupa un atac cu bomba care a avut loc la primele ore ale dimineții la o moschee din orașul Mubi, statul Adamawa, scrie Realitatea.net.

- Atac sinucigaș intr-o moschee din Nigeria. Cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața, marți dimineața in orașul Mubi din nord-estul țarii. Atentatul este cel mai grav care lovește Nigeria in acest an, scrie Reuters. Abubakar Othman, un purtator de cuvant al poliției din statul Adamawa, a declarat…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți intr-o moschee din nord-estul Nigeriei, leagan al insurecției gruparii jihadiste Boko Haram in ultimii opt ani, potrivit www.independent.co.uk. Atacul a fost in regiunea de nord -est a ...

- "Deocamdata avem cel puțin 50 de morți" și mai mulți raniți in urma unui atac kamikaze comis marți impotriva unei moschei din orașul Mubi, in timpul rugaciunii de dimineața, a precizat pentru AFP purtatorul de cuvant al poliției din statul nigerian Adamawa, Othman Abubakar. Potrivit surselor,…

- Cel putin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas comis marti intr-o moschee din nord-estul Nigeriei, leagan al insurectiei gruparii jihadiste Boko Haram in ultimii opt ani, transmit agentiile internationale de presa, citand un bilant anuntat de politie, informeaza agerpres.ro. 'Deocamdata…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți intr-o moschee din nord-estul Nigeriei, leagan al insurecției gruparii jihadiste Boko Haram in ultimii opt ani, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție. 'Deocamdata avem cel…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise miercuri seara, cand patru atacatori sinucigasi s-au aruncat in aer intr-un oras din nord-estul Nigeriei, au anuntat autoritatile statului Borno, informeaza joi dpa. Primul atac a avut loc pe un teren de rugaciune din Konduga, langa orasul Maiduguri, in timp ce celelalte…

- Cel putin zece oameni au murit si 30 au fost raniti in urma unui atac sinucigas comis in Nigeria. Autortitatile au precizat ca atacul a avut loc miercuri seara, in districtul Muna Garage din Maiduguri. Atacul a fost comis de patru femei care au detonat materiale explozibile.”Pana in prezent…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise miercuri seara, când patru atacatori sinucigasi s-au aruncat în aer într-un oras din nord-estul Nigeriei, au anuntat autoritatile statului Borno, informeaza joi dpa. Primul atac a avut loc pe un teren de rugaciune din Konduga, lânga…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise miercuri seara, cand patru atacatori sinucigasi s-au aruncat in aer intr-un oras din nord-estul Nigeriei, au anuntat autoritatile statului Borno, informeaza joi dpa, conform agerpres.ro. Primul atac a avut loc pe un teren de rugaciune din Konduga, langa orasul…

- Cel putin zece oameni au murit si alti 30 au fost raniti în urma unui atac sinucigas ce a avut loc în orasul Maiduguri, din nordul Nigeriei, au anuntat reprezentantii serviciilor de interventie locale. Autortitatile au precizat ca atacul a avut loc miercuri seara, în districtul…

- Reprezentativa Argentinei a fost invinsa, marti, de selectionata Nigeriei, scor 4-2, dupa ce a condus cu scorul de 2-0, intr-un meci amical disputat la Krasnodar, in Rusia. Pentru Argentina au marcat Ever Banega (27) si Sergio Aguero (36). Nigeria a revenit prin reusitele lui Iheanacho (44), Iwobi…

- Grupul LafargeHolcim a confirmat, marți 14 noiembrie, ca la sediul companiei din Paris au avut loc percheziții in cadrul unei anchete in care este implicata fabrica de ciment din Djalaiya din nordul...

- Echipa de fotbal a Argentinei, care va juca marți la Krasnodar un amical cu Nigeria, se va prezenta cu o fața destul de diferita fața de cea victorioasa sambata in fața Rusiei (1-0), cu o absența notabila, cea a lui Lionel Messi, care s-a intors la Barcelona pentru a se recupera. Argentinienii…

- Gruparea terorista Stat Islamic a recucerit, luni, înca un oraș din Siria, informeaza Reuters citata de Agerpres. Luptatorii jihadiști au redobândit controlul asupra întregii localitați Albu Kamal (Bukamal), pe care milițiile susținute de Iran o eliberasera de câteva…

- Patru cetateni britanici - Ian Squire, Alanna Carson, David Donovan si Shirley Donovan - au fost rapiti pe 13 octombrie in sudul Nigeriei, potrivit Mediafax. Conform informatiilor aparute luni, unul dintre ei, Ian Squire, a fost ucis, iar ceilalti trei au fost eliberati.Ministerul…

- Un cetatean britanic care a fost rapit in octombrie de oameni inarmati in sudul Nigeriei a fost ucis, iar alti trei britanici au fost eliberati, a anuntat luni Ministerul de Externe de la Londra, citat de Reuters si dpa. Cei patru britanici, care erau misionari, au fost rapiti la 13 octombrie de…

- "Un terorist s-a aruncat in aer marti seara in satul Zamga, situat la doar doi kilometri de frontiera Camerunului cu Nigeria", a declarat un oficial din cadrul serviciilor de securitate regionale. "Cinci copii au murit, iar alti doi au fost raniti in atentat", a adaugat oficialul citat.…

- Patru persoane din cele luate ostatice sunt originare din Filipine, iar una este de nationalitate ucraineana.Rapirile pentru rascumparare sunt o problema des intalnita in Nigeria.Un numar foarte mare de straini au fost rapiti in ultimii ani in Delta Nigerului.Vasul a…

- Pentagonul a declansat o ancheta asupra ambuscadei din Niger în care au fost ucisi patru militari americani, existând acuzatii de ”esec masiv al serviciilor de informatii”. Contingentul desfasurat de SUA pentru antrenarea si asistarea armatelor africane în lupta…

- Un numar de 14 oameni au fost ucisi in explozia unor mine lasate de gruparea Stat Islamic intre ruinele orasului Raqqa dupa ce acesta a fost recucerit in urma cu o saptamana, a indicat marti un purtator de cuvant citat de AFP. "La finalul saptamanii trecute, noua civili au fost ucisi", a declarat,…

- Un numar de 14 oameni au fost uciși in explozia unor mine lasate de gruparea Stat Islamic intre ruinele orașului Raqqa dupa ce acesta a fost recucerit in urma cu o saptamana, a indicat marți un purtator de cuvant citat de AFP. "La finalul saptamânii trecute, noua civili au fost…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise in doua atacuri sinucigase cu bomba comise in apropiere de orasul Maiduguri din nord-estul Nigeriei. Deocamdata, nicio grupare extremista nu a revendicat atacurile. Maiduguri este o tinta frecventa a atacurilor gruparii islamiste Boko Haram.

- Trei atentate sinucigase comise de femei s-au soldat duminica seara cu 13 morti - în afara autoarelor - si cu 16 raniti în orasul Maiduguri din Nigeria, relateaza AFP. Toti cei 13 morti si sase dintre raniti au fost victimele primei femei, care a detonat centura exploziva pe…

- Conducerea PNL a stabilit comunicatorii formatiunii, pe aceasta lista fiind prinsi lideri vocali, dar si unii care mai degraba fug de presa, cum sunt prim-vicepresedintii Ilie Bolojan si Mircea Hava. Potrivit unor surse politice, a fost stabilit si noul purtator de cuvant al formatiunii, acesta fiind…

- Patru britanici au fost rapiti intr-un stat in sudul Nigeriei, a anuntat miercuri un reprezentant al politiei, relateaza Reuters. Politia depune eforturi sa salveze cele patru persoane, rapite de barbati inarmati neidentificati pe 13 octombrie, a declarat un purtator de cuvant al politiei din statul…

- Pentru a-i asigura pe oameni ca nu exista nici un risc sau posibile efecte adverse ale vaccinurilor, reprezentanții DSP au facut apel și la mass-media pentru ca oamenii sa fie informați corect asupra campaniei desfașurate la nivel național. Directorul executiv Danila Miloș a avertizat intr-o…

- Autoritațile nigeriene au demarat luni primele procese ample ale unor presupuși membri ai gruparii jihadiste Boko Haram, ministerul Justiției promițand ca nu ii va "persecuta" pe cei peste 2.000 de acuzați ce vor fi judecați cu ușile inchise, transmite AFP. Inculpații au…

- Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat, pentru agentia Mediafax, ca sapte turisti au ramas blocati, duminica, intr-o cabana din statiunea Cheia, dupa ce vantul puternic a doborat patru copaci."Intervenim pentru degajarea celor patru copaci cazuti pe drumul forestier,…

- Mass-media din Rusia relateaza ca doi militari rusi au fost luati ostatici de gruparea terorista Stat Islamic. Potrivit sursei unul dintre militari este originar din Republica Moldova. Aceeași sursa menționeaza ca la sfârsitul lunii septembrie agentia Amaq a publicat informatii despre…

- Un moldovean și un alt barbat, de origine rusa, au fost luați ostatici de gruparea terorista ISIS. Potrivit unei inregistrari video postate pe rețelele de socializare, cei doi au fost reținuți in timpul luptelor din preajma orașului Deir is-Zor din Siria in timpul unui contraatac al forțelor islamiste.