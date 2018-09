Doua avioane de lupta nigeriene au intrat in coliziune si s-au prabusit in capitala Abuja, provocand panica printre locuitori, a declarat vineri un purtator de cuvant al fortelor aeriene nigeriene, relateaza dpa. Pilotul unuia dintre avioanele de tip F-7 a murit in timpul accidentului produs deasupra cartierului Katampe din capitala in jurul orei 11:00 (10:00 GMT), a afirmat purtatorul de cuvant Ibikunle Daramola intr-un comunicat. "Cu regret trebuie sa anunt ca unul dintre piloti, care a reusit sa se catapulteze din unul dintre avioanele F-7 care s-a prabusit astazi, a murit", a spus el. Avioanele…