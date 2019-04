Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul danez Anders Holch Povlsen, cel mai mare unic actionar al gigantului de imbracaminte Asos, si-a pierdut trei din cei patru copii in atacurile sangeroase care au avut loc duminica in biserici si hoteluri de lux din Sri Lanka, soldate cu sute de morti si alte sute de raniti. Familia miliardarului…

- Cel puțin 16 persoane au fost ucise și 20 au fost ranite de gloanțe "ratacite", în cadrul protestelor de joi și vineri, a declarat un purtator de cuvânt al poliției sudaneze citat de Reuters.Cladirile guvernamentale și proprietatea privata au fost, de asemenea, afectate, a…

- Un zbor al companiei Ethiopian Airlines, care se indrepta spre capitala Nairobi, s-a prabușit duminica dimineața, avand 149 de pasageri la bord și opt membri ai echipajului, a informat un purtator de cuvant al companiei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Zborul ET 302…

- A pierdut postul de ministru, dar a caștigat in cateva zile 3 funcții: in Guvern, in partid și in Parlament. Olguța Vasilescu este in acest moment consilier al premierului, secretar al Camerei Deputaților și purtator de cuvant al PSD.

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni specifice desfasurate in zona de competenta, peste 38.000 de pachete cu tigari de contrabanda. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: Lucratorii nostri au observat pe raza localitatii…

- Politistii din Ilfov au prins in flagrant, miercuri dimineata, patru barbati angajati la o companie de cai ferate din Republica Moldova cu peste 5.000 de pachete de tigari de contrabanda ascunse intr-un tren care venea de la Chisinau.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca acordul privind separarea Marii Britanii de Uniunea Europeana nu a fost facut pentru a fi renegociat, dupa ce Camera Comunelor a votat marti pentru a inlocui 'backstop'-ul nord-irlandez cu "masuri alternative", transmite Reuters.…

- Statul islamic a declarat ca a ucis 30 de soldați nigerieni sâmbata într-un atac în statul Borno din nord-estul țarii, o informație contestata însa de armata nigeriana, conform Reuters.Un purtator de cuvânt al armatei nigeriene a declarat ca un atac al insurgenților…