Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul britanic pro-Brexit Nigel Farage a anuntat marti, 4 decembrie, ca pleaca din UKIP (United Kingdom Independence Party), dupa ce se retrasese din calitatea de lider al UKIP in urma referendumului pentru Brexit. Eurodeputatul este confondator al UKIP si a condus formatiunea pana in 2016. „Plec…

- CHIȘINAU, 29 nov – Sputnik. Locul lui Octavian Armașu în funcția de ministru al Finanțelor va ramâne vacant daca Parlamentul va susține candidatura sa la funcția de guvernator al Bancii Naționale a Moldovei (BNM). Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat ca noua…

- Fosta scoala din cartierul Vârtop din orasul Corabia a fost distrusa de un incendiu, vineri seara, care ar fi pornit de la un foc facut de mai multi copii din zona, scrie realitateadeolt.net

- In a doua zi a summitului european, premierul britanic a spus ca s-au inregistrat 'progrese importante' atat in privinta acordului legat de iesirea Marii Britanii din UE cat si in stabilirea viitoarelor relatii cu blocul comunitar. Continua insa impasul privind crearea unui viitor mecanism care sa…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat joi ca Uniunea Europeana si Marea Britanue studiaza posibilitatea extinderii cu 'cateva luni' a perioadei de tranzitie post-Brexit, pentru a evita aparitia unei frontiere dure intre Irlanda si Irlanda de Nord, transmite presa internaționala. În…

- Documentul asumat public de trei lideri ai PSD-ului – Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu – in numele unui “comitet de initiativa” continua sa faca valva in randul formatiunii social-democrate. Au tot fost, in ultimele ore, voci care s-au pozitionat in tabara care sustine scrisoarea prin…

- Ionel Arsene a fost in biroul președintelui PSD, Liviu Dragnea, astazi. Ulterior, el a publicat o poziție clara: ”Doresc sa incep de aceasta data cu o concluzie, și anume ca se incearca destabilizarea PSD și scindarea partidului. Este o situație in fața careia nu avem decat o varianta:…

- Premierul britanic Theresa May se confrunta cu o ''sciziune catastrofala'' in cadrul Partidului sau Conservator si, daca aceasta stare de spirit persista fata de asa-numitul ''planul Chequers'' privind Brexitul, a declarat luni un fost subsecretar de stat, citat de Reuters.…