- Nigel Farage, eurodeputatul britanic cunoscut pentru faptul ca este unul dintre cei mai mari sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a acordat un interviu exploziv pentru Digi24. Balazs Barabas: Parlamentul European tocmai a adoptat o rezolutie despre statul de drept din Romania,…

- Aceste rapoarte, ca sa fie clar, nu sunt legislative, sunt doar consultative, in acest moment. E important sa nu dramatizam ce s-a spus saptamana aceasta la Strasbourg. Ceea ce e clar e ca sunteti o tara care a trecut printr-o perioada oribila de istorie. Teribil, oribil! Au trecut 25 de ani, si faceti…

- S-a simțit jignit de niște discuții „principiale” din ședința de guvern Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, si-a depus demisia. Demisia ministrului pentru Afaceri Europene a fost confirmata de ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. „Din cate inteleg, s-a produs aceasta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, în cadrul dezbaterii din Parlamentl European, ca miercuri i-a informat pe membrii acestui for despre abuzurile care s-au petrecut în România din cauza protocoalelor secrete, solicitându-le acestora sa nu le mai ignore. "Comisia de…

- Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a facut, luni, 1 octombrie, o declarație de presa pe aceasta tema. "Este o decizie absurda! La dezbaterea de miercuri s-au acordat doar cinci minute premierului si vor vorbi doar liderii grupurilor politice. Niciunul dintre aceștia nu este roman! Trei…

- Legea privind preluarea in retea a energiei generate de micii producatori poate fi aplicata rapid, intrucat nu este ajutor de stat, insa Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) trebuie sa elaboreze un mecanism de implementare pentru care ar trebui consultata Comisia Europeana, a declarat…

- Darius Valcov acuza jocuri murdare ale Fondului Monetar Internațional in momente cheie ale economiei romanești. Mai mult, aduce exemple concrete despre modul in care se cereau masuri drastice pentru Romania care avantajau importuri din Germania. "Trebuia semnat in doua ore" ”Eu am…