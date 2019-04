Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat arestat in Romania in legatura cu un omor savarsit in 2015 in Marea Britanie a fost acuzat pentru aceasta crima vineri la Londra, informeaza Press Association, potrivit Agerpres. Shane O'Brien, de 31 de ani, a fost pus sub acuzare vineri seara dupa ce a ajuns in Regatul Unit ca urmare…

- Candidatul popularilor europeni la presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber, a afirmat vineri ca nu doreste ca Regatul Unit sa participe la alegerile europarlamentare pentru ca politicieni precum Nigel Farage si alti britanici eurosceptici care ar perturba functionarea UE sa nu mai poata intra…

- Colonelul r Ion Ciucur, ultimul comandat al Militiei Constanta si primul comandant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ de dupa Revolutie, a scris si publicat un roman caruia "nu poti sa ii dai drumul din mana". Este vorba de "Lazar pretul unui crez", sumbra poveste a societatii romanesti din…

- In mai puțin de 35 de zile, romanii din Marea Britanie - aproximativ 400 000 la numar - vor fi pe cale sa resimta, pe propria piele, efectele celei mai dramatice situații, prin care Uniunea Europeana ar putea trece: activarea Articolului 50 din Tratatul UE, care permite ieșirea din Uniune a unei țari…

- 'Partidul a fost fondat cu sprijinul meu deplin si cu intentia de a lupta in alegerile europene de pe 23 mai daca Brexit-ul nu va fi pus in aplicare pana atunci', a scris Farage intr-un articol de opinie publicat de cotidianul Daily Telegraph. 'Am spus clar de multe ori ca nu voi sta deoparte…

- Brexit-ul va fi minunat pentru Regatul Unit, fiindca aceasta tara se va elibera de cei care incearca sa o intimideze, cum este cazul lui Donald Tusk, a declarat miercuri politicianul britanic Nigel Farage, ca raspuns la o declaratie a presedintelui Consiliului European, transmite Reuters. Tusk s-a intrebat…

- Premierul britanic, Theresa May, urmeaza sa prezinte, luni, in fata deputatilor un nou plan pentru Brexit dupa respingerea masiva, pe 15 ianuarie, de catre Camera Comunelor, a acordului pe care l-a incheiat cu Bruxellesul la sfarsitul lui 2018. }n acela;i timp, guvernul britanic lanseaza luni aplicatia…