​Nigel Farage crede ca un al doilea referendum pentru Brexit ar fi util, deoarece ar inchide dezbaterea pentru o generatie

- Presedintele Comisiei Europene a atentionat, intr-o conferinta referitoare la bugetul UE din urmatorii sapte ani, ca celelalte tari din UE vor trebui sa acopere gaura financiara uriasa lasata de Brexit: Ce a spus legat de ideea unui posibil al doilea referendum, vehiculata in ultima perioada

- Urmatorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie sa fie mai mare decat actualul 1% din PIB-ul UE, in ciuda pierderii unui contribuabil important, Marea Britanie, a declarat luni presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters.Citeste si: DEZVALUIRI…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Premierul Theresa May a spus, duminica, ca va anunta luni modificari in echipa sa de ministri, in timp ce presa sustine ca ministrii de Externe, de Finante si de Interior, precum si pentru Brexit isi vor pastra joburile, relateaza Reuters.

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Semnele schimbarilor climatice sunt clare și ingrijoratoare: numeroase incendii de vegetație și procesul de topire a gheții arctice sunt printre ele, arata datele unui centru de monitorizare al Uniunii Europene, scrie Reuters.

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Marea Britanie doreste sa includa serviciile financiare intr-un acord comercial cu Uniunea Europeana care sa acopere toate zonele economice, a declarat marti ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a asigurat, duminica, ca nimic nu i-ar putea "deraia" guvernul, care se pregateste acum sa negocieze o perioada de tranzitie si un viitor acord comercial cu UE, desi cabinetul ramane divizat asupra viziunii pentru Regatul Unit post-Brexit, relateaza AFP si Reuters.…

- Grupul anglo-olandez Unilever a reusit lovitura anului in Europa. Si-a vandut divizia de margarina si produse tartinabile unei firme din Statele Unite pentru pentru 6.83 miliarde de euro (8,1 miliarde de dolari). Tranzactia va fi finalizata la mijlocul anului 2018. Printre brandurile vandute…

- Liderii Uniunii Europene au acordat, vineri, mandatul pentru urmatoarea faza a negocierilor privind Brexit cu Marea Britanie, pentru a pregati discutiile privind relatiile viitoare, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de

- Urmatoarea faza a discutiilor pentru Brexit va reprezenta adevaratul test al unitatii Uniunii Europene, iar succesul poate veni numai daca cele 27 de state membre vor colabora, a declarat joi presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul agentiei Reuters. Donald Tusk, presedintele…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, spune ca modificarile pe care parlamentarii vor sa le aduca la Codurile Penale elimina foarte multe din instrumentele eficiente de investigare pe care le au procurorii, iardaca acestea vor fi aprobate "DNA se va inchide"....

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile Uniunii Europene, afirma diplomati, in timp ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la unitate, in contextul in care, noteaza Reuters, state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea…

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana și Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de ieșirea acestei țari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marți negociatorul-șef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu miniștri din UE inaintea…

- Banca Europeana de Investitii ( BEI ), cea mai mare banca de dezvoltare din Europa, a pus la punct planuri privind infiintarea unei subsidiare care sa se concentreze numai pe proiectele din afara UE. Filiala BEI este menita sa canalizeze banii pentru tarile din care vin cei mai mulți migranti, dar…

- Aproape o jumatate din omenire crede in existenta unor forme de viata extraterestre si vrea sa aiba contact cu acestea, potrivit rezultatelor unui studiu efectuat in 24 de tari. Cercetatorii sustin ca aceasta concluzie explica popularitatea francizei cinematografice „Star Wars” din ultimele patru…

- Marea Britanie si Irlanda ar putea ajunge la un acord in urmatoarele ore cu privire la modul de gestionare a frontierei terestre irlandeze post-Brexit, deschizand calea pentru discutiile privind viitoarele relatii comerciale intre Londra si Bruxelles, potrivit unui oficial irlandez citat de Reuters.

- Un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May a avertizat miercuri cu privire la ideea ca discutiile cu Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP) in vederea solutionarii disputei legate de Brexit sa implice bugetul alocat de Londra provinciei nord-irlandeze, informeaza Reuters.…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana nu au ajuns inca la un acord privind pachetul inițial de masuri privind Brexit-ul, a indicat luni coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, dupa o intalnire cu negociatorul UE pentru Brexit, Michael Barnier, relateaza agenția Reuters.…

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie si o treime sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara celui mai mare bloc comercial din lume, potrivit unui sondaj de opinie, citat duminica de…

- Cheia sperantei britanice de a trece la negocierile privind relatiile comerciale cu Uniunea Europeana dupa Brexit se afla la Dublin, a declarat vineri presedintele Consiliului European, in timp ce Irlanda solicita solutii „credibile” de la Londra privind frontiera irlandeza, relateaza site-ul agentiei…

- Migrația neta in Marea Britanie a scazut drastic in primele 12 luni de dupa referendumul de anul trecut cu privire la Brexit, iar peste trei sferturi din aceasta scadere a rezultat din creșterea numarului de cetațeni ai Uniunii Europene care au plecat din Regatul Unit și diminuarea sosirilor, releva…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insita pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Parlamentarii i-au reproșat ca nu le-a pus la dispoziție in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Dupa ce a promis ca va prezenta peste 50 de studii despre cum ar urma sa fie afectate…

- Incercarile premierului britanic Theresa May de a pastra secretul asupra planurilor sale pentru Brexit au generat noi dispute marți, cand parlamentarii i-au reproșat ca nu le-a pus la dispoziție in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al ieșirii Marii Britanii din Uniunea…

- Beauden Barrett, mijlocașul la deschidere al selecționatei Noii Zeelande, campioana mondiala en titre, a fost desemnat cel mai bun rugbyst al lumii, pentru al doilea an consecutiv, in cadrul unei ceremonii organizate de World Rugby, duminica la Monte Carlo, informeaza agențiile Reuters și AFP, citate…

- Guvernul britanic isi prezinta luni noua strategie industriala, o strategie care pune accent pe investitii in patru sectoare-cheie, miza fiind prevenirea unor eventuale probleme cauzate de iesirea din Uniunea Europeana si cresterea productivitatii, transmite Reuters online.

- Bancile din Europa continentala și-au redus expunerile la Marea Britanie de la votul din 23 iunie 2016, in favoarea ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, și sunt ingrijorate in privința legalitații tranzacțiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritații Bancare…

- Bancile mai sunt ingrijorate si in privinta legalitatii tranzactiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritatii Bancare Europene (EBA), transmit Bloomberg si Reuters. Prin prisma activelor, bancile din 27 de state membre ale UE si-au redus expunerea de la peste 1.900…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, crede ca se vor inregistra progrese in convorbirile Uniunii Europene cu Londra privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, progrese ce ar urma sa permita trecerea la discutii pe teme comerciale incepand din decembrie, relateaza vineri…

- Suedia s-a pronunțat miercuri pentru accelerarea negocierilor dintre Uniunea Europeana și Londra cu privire la ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, dar a ținut sa precizeze ca este nevoie de asumarea unor angajamente de catre britanici fața de celelalte state din UE, noteaza Reuters. …

- Fostul președinte de dreapta Sebastian Pinera a invins in primul tur al alegerilor prezidențiale desfașurate in Chile, cu 36,67% din voturi, potrivit rezultatelor parțiale anunțate in cursul nopții de duminica spre luni, transmit Reuters și AFP. El urmeaza sa îl înfrunte în…

- Marea Britanie isi va inainta propunerile pentru rezolvarea obligatiilor sale financiare fata de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finante Philip Hammond, scrie AGREPRES, citand Reuters. Citeste si: Prima REACTIE din PSD dupa acuzatiile…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ii va cere premierului britanic Theresa May, in cadrul intrevederii de vineri, sa concretizeze oferta de Brexit pana la summitul din luna decembrie, pentru a putea negocia viitoarele relatii comerciale, potrivit unei surse UE citate de agentia Reuters.

- Uniunea Europeana si Marea Britanie trebuie sa rezolve rapid probleme majore in negocierile privind Brexit, precum drepturile cetatenilor si 'factura divortului' dintre Londra si blocul comunitar, dar exista mari sanse sa se ajunga la un acord, a estimat negociatorul Parlamentului European pentru…

- Oriol Soler, unul dintre principalii ideologi ai secesiunii Cataloniei fata de Spania, s-a intalnit pe 9 noiembrie cu Julian Assange, fondatorul Wikileaks, in Ambasada Ecuadorului din Londra, unde acesta e refugiat, scrie El Pais . Assange e considerat de autoritatile americane instrumentul Kremlinului.…

- Guvernul Regatului Unit a anunțat ca va preciza data retragerii din Uniunea Europeana in legislația intrata deja in procedura parlamentara, informeaza Reuters. Data propusa este 29 martie 2019, ora 23.

- Miliardarul britanic Arron Banks, un magnat care a susținut ieșirea Marii Britanii din UE, a respins miercuri acuzațiile potrivit carora Rusia a finanțat Brexit-ul, relateaza Reuters. Comisia Electorala britanica a anunțat ca a deschis o investigație pentru a afla daca Banks a incalcat regulile de finanțare…

- Olanda va organiza un referendum asupra unei legi care le confera serviciilor de informatii puteri extinse de supraveghere, a anunțat miercuri Comisia Electorala a Olandei, informeaza Reuters. O serie de activiști, politicieni și grupuri media doresc modificarea 'legii privind…

- Plațile anuale nete ale Marii Britanii catre bugetul Uniunii Europene au scazut in 2016 la 9,4 miliarde de lire sterline (12,4 miliarde de dolari) - cel mai redus nivel din ultimii patru ani - fața de 10,5 miliarde de lire sterline in 2015, arata datele prezentate marți de Oficiul Național de Statistica…

- Alegatorii din Lombardia si Veneto, doua dintre cele mai bogate regiuni din Italia, s-au pronuntat duminica, in cadrul unui referendum, in favoarea unei autonomii mai mari a regiunilor lor fata de Roma, anunta Reuters, citand rezultatele partiale.

- Marea Britanie nu poate sa avanseze cifre privind intelegerea financiara cu Uniunea Europeana decat in momentul unui acord final privind Brexit, a declarat duminica ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, avertizand ca Londra nu blufeaza in privinta negocierilor, relateaza agentia Reuters.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat vineri declansarea procedurii interne pentru faza a doua a negocierilor de Brexit cu reprezentantii Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a trimis luni celor 27 de lideri europeni care se vor intalni joi si vineri cu premierul britanic Theresa May o noua versiune de lucru a pozitiei summitului privind Brexit-ul. Ca si in versiunea de saptamana trecuta, sefii de stat si de guvern urmeaza…

- La summitul Uniunii Europene de saptamana viitoare, Regatului Unit i se va oferi posibilitatea deschiderii in decembrie a negocierilor privind liberul schimb, prevede proiectul de declaratie a liderilor europeni, consultat de Reuters.In schimbul acestei oferte substantiale, Londra va trebui…