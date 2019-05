Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de persoane protesteaza, sambata, in Parcul Circului pentru a atrage atentia autoritatilor asupra scaderii dramatice a nivelului apei din lacul aflat in parc. Oamenii au pancarte pe care scrie "SOS lacul seaca", "Salvati lacul din Parcul Circului", "Scade zi de zi in curand…

- Stadiul lucrarilor pe centura ocolitoare a Bacaului a fost prezentat din aer, cu imaginile obținute de o drona. Lucrarile au inceput pe 8 martie, dar muncitorii au intrat imediat in saptamana libera. Prin urmare, lucrarile nu par sa fi avansat prea mult pana in prezent. Filmarile cu drona au fost realizate…

- Inca de sambata dimineața, pe Facebook au „circulat” mai multe imagini cu molozul rezultat in urma unor lucrari de pe Ștrandul Neptun, moloz care a fost depozitat pe spațiul verde de pe malul Mureșului (in partea stanga a podului din spatele Primariei). „Genocid impotriva arborilor care dau sens…

- Locuitorii din Voluntari vor fi chemați pe 26 mai la un referendum in care vor fi trebui sa spuna daca sunt sau nu de acord cu interzicerea jocurilor de noroc (de tip „pacanele”) in oraș. Scrutinul are loc in aceeași zi in care sunt alegerile europarlamentare și referendumul inițiat de președintele…

- Fostul presedinte al USR, Nicusor Dan, si-a exprimat pe Facebook bucuria fata de decizia luata vineri seara de judecatorii ICCJ care au anulat decizia BEC prin care Alianta 2020 USR PLUS era respinsa si nu ar fi putut candida la europarlamentare.

- "Am gasit, impreuna cu echipa juridica (aceeasi din 2016), solutia care sa imi permita sa contrasemnez in mod legal protocolul Aliantei USR PLUS. Nu garantez ca, in urma semnaturii mele pe protocol, contestatia Aliantei USR PLUS va fi admisa. Fac insa tot ce tine de mine, in situatia data, ca o optiune…

- Nicușor Dan susține ca responsabilitatea modificarilor în Registrul partidelor politice în cazul USR nu-i aparține lui, ci acelora care au preluat conducerea partidului dupa demisia sa. De asemenea, precizeaza, Dan, într-o postare pe Facebook, membrii USR care au contestat congresul…

- Primaria Sectorului 1 sarbatorește cele mai longevive cupluri din aceasta zona administrativa. Noua familii care au implinit 50 de ani de casatorie au fost premiate de Primarul Dan Tudorache, cu cate 1.500 de lei fiecare, in cadrul unei ceremonii care a avut loc astazi in Sala de Consiliu a Primariei.…